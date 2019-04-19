"Просто мы очень любим людей" – Калина Молл

Журналисты и блогеры Владивостока посетили крупнейший торговый выставочный комплекс во время пресс-тура

ТВК "Калина Молл". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

До торжественного открытия самого крупного торгового центра на Дальнем Востоке осталась всего неделя (0+). В преддверии грандиозного праздника администрация "Калина Молл" организовала для журналистов и блогеров пресс-тур, во время которого рассказала о том, чем живет самый крупный приморский торгово-выставочный комплекс. Чего ожидать гостям с первых дней открытия ТВК, читайте в материале ИА PrimaMedia.

– Просто в "Калина Молл" очень любят людей. Здесь все сделано и организовано так, чтобы посетителям было комфортно находиться внутри торгово-выставочного комплекса, – поприветствовала журналистов и блогеров в начале экскурсии Елена Тимонина, коммерческий директор "Калины Молл".

"Калина Молл" самый крупный торговый центр в Приморском крае, с первых дней открытия ТВК посетители обратили внимание на плитку внутри здания – многим показалась она плохо отмытой, на самом же деле, если присмотреться, то это особенный срез камня. Все напольное плиточное покрытие в торговом центре родом из Германии, там на каменоломне глубиной 50 метров добывается особый камень, который в последствии превращается в плиты, на которых остается естественный рисунок. Например, в районе фудкорта можно найти рисунок ракушки юрского периода.

ТВК "Калина Молл". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia ТВК "Калина Молл". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia ТВК "Калина Молл". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

На фудкорте представлено 11 разных точек питания, кроме того 3 ресторана. В открытом холле рядом с фудкортом одновременно смогут расположиться 600 гостей.

– Рядом с фудкортом расположен детский центр "Малышандия", стоит обратить внимание, что отсутствует перегородка между рестораном и центром – это сделано специально, чтобы родители смогли одновременно общаться друг с другом и присматривать за детьми, – объяснила Елена Тимонина.

Помимо детских развлекательных комплексов и фудкорта на третьем этаже расположились салон красоты, магазин для творчества, детский гипермаркет "Дочки-Сыночки", а также кинотеатр федеральной сети "Киномакс".

Новый для города кинотеатр откроется уже 25 апреля, всего в "Калина Молл" будет 8 кинозалов, в том числе и вип. Праздничное открытие пройдет 27 апреля (0+).

На втором этаже торгового центра представлено множество торговых марок, которые не были доступны покупателям из Приморского края до открытия "Калины Молл". Так во Владивостоке появились марки Zara Home, Marks & Spencer, Natura Siberica и другие.

– В одной из московских командировок, я зашла в бутик Natura Siberica и сразу поняла, что он должен появиться и у нас. Для тех, кто любит все натуральное и свежее, масло отжимают прямо в бутике, – показала журналистам и блогерам Елена Тимонина.



Отжим масла в Natura Siberica. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На первом этаже на большой территории расположился "Самбери", он занимает 10 тысяч кв метров. Отличительной особенностью именно этого супермаркета стало то, что он построен в голландском формате. Внутри "Самбери" расположены digital-панели, благодаря которым оформление магазина может постоянно меняться. Также внутри есть собственный фудкорт и сыроварня.

У клиентов Tele2 теперь есть возможность посетить новый салон связи в столице Приморья в крупнейшем торговом центре "Калина Молл". Чтобы обеспечить надежное качество связи и высокие скорости мобильного интернета, для посетителей торгового центра реализовано новое технологическое решение Carrier Aggregation. Оно позволило объединить широкие и низкие частоты, увеличив покрытие и емкость сети. Благодаря этому абонентам Tele2 в сети 4G доступна скорость до 150 Мбит/с.

Стоит отметить, что торжественно открываясь арендные площади "Калины Молл" заполнены почти на 100%, такого успеха не ожидали ни во Владивостоке, ни даже в Москве. Но появления новых федеральных брендов ожидать не стоит, сейчас в торговом центре вся площадь сдана и формируется резерв из арендаторов, желающих открыться в самом масштабном торгово-выставочном комплексе Приморского края.