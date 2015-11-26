Парковку ТВК «Калина Молл» во Владивостоке сделали платной

За первые 2 часа придется отдать 50 рублей и еще столько же за каждый последующий час

ТВК "Калина Молл". Фото: ИА PrimaMedia

Подземная и надземная парковка торгово-выставочного комплекса "Калина Молл" во Владивостоке стала платной, сообщили ИА PrimaMedia посетители.

За первые 2 часа придется 50 рублей и еще столько же за каждый последующий час. Однако если вы припаркуете автомобиль меньше, чем на 15 минут, то можно будет ничего не платить.

Оплата парковки производится через автоматы оплаты в торгово-выставочном комплексе и на выездах. Парковка работает каждый день с 06.00 до 01.30, выезд до 02.30.

Напомним, что два месяца после своего фактического начала работы ТВК "Калина Молл", самый крупный на всем Дальнем Востоке, торжественно распахнет свои двери в рамках официального открытия в субботу, 27 апреля в 10.00 (0+). Посетителей ждет настоящая ярмарка чудес, превосходящая по масштабам день неофициального старта работы комплекса в феврале.