В России хотят ограничить продажу лекарств в ночных аптеках

Под запрет могут попасть спиртосодержащие настойки
Общество 02:55
Аптека. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В России хотят ограничить продажу лекарств в аптеках ночью. Под запрет могут попасть спиртосодержащие настойки.

Как сообщили "Известия", российским аптекам могут запретить продавать в ночное время настойки валерианы, пустырника, боярышника и другие спиртосодержащие препараты. Проработать данный вопрос предложили на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Изданию подтвердили, что консультации по этой теме проводят в Минздраве. Ведомство пока рассматривает возможность ограничения ночной реализации только части спиртосодержащих лекарств.

Для этого чиновники хотят сформировать перечень препаратов, которые однозначно не подходят для употребления в качестве алкогольных суррогатов. В их числе, например, йод, зеленка, корвалол и салфетки, пропитанные спиртом.

В то же время эксперты говорят, что доля спиртосодержащих настоек в обороте аптек составляет менее 1%. Специалисты считают, что существенную пользу новый запрет не принесет, так как "аптечный" алкоголизм в России не является массовым явлением.

Герман Штакеншнейдер

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