Готовьте ваши денежки: высшее образование дорожает, как хороший автомобиль

Ведущие вузы страны огласили расценки на обучение
Общество 19:15
Студенты. Фото: Сктриншот с сайта ИТМО

Расценки на платное образование в преддверии вступительных экзаменов представили ведущие вузы страны, справедливо полагая, что бюджетных мест хватит не всем. Приведем стоимость обучения в первой десятке высших учебных заведений по версии международного рейтинга Round University Ranking.

МГУ имени М. В. Ломоносова
Московский государственный университет обычно увеличивает стоимость обучения в зависимости от инфляции за минувший год. Как правило, самые дорогие — экономические специальности. В прошлом году обучение в бакалавриате факультета Высшая школа бизнеса по направлению "Менеджмент" стоило 540 тысяч рублей, "Экономика"— 410 тысяч рублей, на 5 тысяч дороже направление "Юриспруция". Недешево обойдется и факультет фундаментальной медицины. Пятилетнее обучение "Лечебном деле" и "Фармации" — 400 тысяч в год.
За остальные специальности можно отдать — в районе 350 тысяч рублей в год. За эти деньги можно получить образование специалиста по космическим исследованиям, биоинженерии, степень бакалавра по международным отношениям, государственному и муниципальному управлению, изящным искусствам, журналистике или психологии.

МИФИ
В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, как и в МГУ, точных цен пока не представили. Можно опираться на цены прошлого года. Стоимость самых дорогих специальностей МИФИ связана с основным профилем университета. За 160 тысяч рублей можно освоить специалитет и бакалавриат по ядерной физике, реакторам и материалам, проектированию атомных станций, высокотехнологичным плазменным и энергетическим установкам. Наноэлектроника, прикладные математика и физика, фотоника и информационная безопасность стоят дешевле: 125 тысяч рублей в год. Остальные предлагаемые специальности стоят в районе от 70 до 95 тысяч рублей.
Томский государственный университет
В Сибирском вузе дороже всего обойдется пятилетнее образование по творческим специальностям: литературному творчеству, искусству концертного исполнительства, руководству симфоническим оркестром, музыкально-театральному искусству и графике (252 тысячи рублей в год). Дешевле выучиться на математика и информатика (143 тысячи рублей в год). Столько же стоят направления — менеджмент, психология, политология, журналистика, международные отношения.
МФТИ
В Московском физико-техническом институте дорого обойдется только освоение технической физики — 315 тысяч рублей, прочие специальности — прикладные математика, информатика и физика, вычислительная техника, биотехнологии и другие — 270 тысяч.
Новосибирский государственный университет
С окончательным прайсом еще не определились в НГУ. Однако в прошлом году дороже всего был менеджмент — 168 тысяч рублей.
А вот математику, информатику, историею можно освоить за 127 тысяч. По 150 тысяч — юриспруденция, экономика, психология, фундаментальная и прикладная химия и лечебное дело.
СПбГУ
В этом Университете (по данным прошлого года) обучение по направлению "международный менеджмент" стоило 485 тысяч рублей в год, менеджмент — 428 тысяч рублей, юриспруденция — 433 тысячи рублей. На 200 тысяч дешевле —.туризм, археология, история, религиоведение и остальные направления.
Томский политехнический университет
В Томском политехе со стоимостью обучения пока тоже не определились. Согласно ценнику прошлого года технические за 260 тысяч рублей.
Большинство остальных направлений, в частности, наноэлектроника, приборостроение, теплоэнергетика, робототехника и машиностроение, — 190 тысяч. Самая доступная специальность — прикладная информатика, 165 тысяч.
РУДН
В Российском университете дружбы самое дешевое направление — международная экономическая безопасность (295 тысяч). Популярная стоматология — 390 тысяч рублей, чуть дешевле мировая экономика — 330 тысяч рублей, международное право — 320 тысяч, телевидение — 300 тысяч.
ИТМО
В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики придется раскошелиться, если выпускник решить освоить ядерную энергетику и теплофизику, техническую физику. Дешевле всего обойдется прикладная математика и информатика, интеллектуальные системы в гуманитарной сфере (188 тысяч рублей).
МИСиС
В Московском институте стали и сплавов дорого берут за обучение по новым специальностям: наноматериалы, нанотехнологии и микросистемная техника(251 тысяча рублей, по данным прошлого года).
В то же время освоить экономику, менеджмент, управление персоналом можно всего за 188 тысяч рублей.

Жанна Оболенская

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Сделают сложнее — неприятный сюрприз для будущих автолюбителей готовит ГИБДД

образование высшее

Р. Гольдштейн: На профессиональную переподготовку граждан выделят значительные средства

11 января, 09:35

Александр Козлов: Из молодых людей надо выжимать все соки

13 декабря 2018, 23:20

Музей и аттракцион: что представит Сахалин на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве»

31 октября 2018, 16:25
"Просто мы очень любим людей" – Калина Молл
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia