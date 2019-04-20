Готовьте ваши денежки: высшее образование дорожает, как хороший автомобиль

Ведущие вузы страны огласили расценки на обучение

Студенты. Фото: Сктриншот с сайта ИТМО

Расценки на платное образование в преддверии вступительных экзаменов представили ведущие вузы страны, справедливо полагая, что бюджетных мест хватит не всем. Приведем стоимость обучения в первой десятке высших учебных заведений по версии международного рейтинга Round University Ranking.



МГУ имени М. В. Ломоносова

Московский государственный университет обычно увеличивает стоимость обучения в зависимости от инфляции за минувший год. Как правило, самые дорогие — экономические специальности. В прошлом году обучение в бакалавриате факультета Высшая школа бизнеса по направлению "Менеджмент" стоило 540 тысяч рублей, "Экономика"— 410 тысяч рублей, на 5 тысяч дороже направление "Юриспруция". Недешево обойдется и факультет фундаментальной медицины. Пятилетнее обучение "Лечебном деле" и "Фармации" — 400 тысяч в год.

За остальные специальности можно отдать — в районе 350 тысяч рублей в год. За эти деньги можно получить образование специалиста по космическим исследованиям, биоинженерии, степень бакалавра по международным отношениям, государственному и муниципальному управлению, изящным искусствам, журналистике или психологии.

МИФИ

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, как и в МГУ, точных цен пока не представили. Можно опираться на цены прошлого года. Стоимость самых дорогих специальностей МИФИ связана с основным профилем университета. За 160 тысяч рублей можно освоить специалитет и бакалавриат по ядерной физике, реакторам и материалам, проектированию атомных станций, высокотехнологичным плазменным и энергетическим установкам. Наноэлектроника, прикладные математика и физика, фотоника и информационная безопасность стоят дешевле: 125 тысяч рублей в год. Остальные предлагаемые специальности стоят в районе от 70 до 95 тысяч рублей.

Томский государственный университет

В Сибирском вузе дороже всего обойдется пятилетнее образование по творческим специальностям: литературному творчеству, искусству концертного исполнительства, руководству симфоническим оркестром, музыкально-театральному искусству и графике (252 тысячи рублей в год). Дешевле выучиться на математика и информатика (143 тысячи рублей в год). Столько же стоят направления — менеджмент, психология, политология, журналистика, международные отношения.

МФТИ

В Московском физико-техническом институте дорого обойдется только освоение технической физики — 315 тысяч рублей, прочие специальности — прикладные математика, информатика и физика, вычислительная техника, биотехнологии и другие — 270 тысяч.

Новосибирский государственный университет

С окончательным прайсом еще не определились в НГУ. Однако в прошлом году дороже всего был менеджмент — 168 тысяч рублей.

А вот математику, информатику, историею можно освоить за 127 тысяч. По 150 тысяч — юриспруденция, экономика, психология, фундаментальная и прикладная химия и лечебное дело.

СПбГУ

В этом Университете (по данным прошлого года) обучение по направлению "международный менеджмент" стоило 485 тысяч рублей в год, менеджмент — 428 тысяч рублей, юриспруденция — 433 тысячи рублей. На 200 тысяч дешевле —.туризм, археология, история, религиоведение и остальные направления.

Томский политехнический университет

В Томском политехе со стоимостью обучения пока тоже не определились. Согласно ценнику прошлого года технические за 260 тысяч рублей.

Большинство остальных направлений, в частности, наноэлектроника, приборостроение, теплоэнергетика, робототехника и машиностроение, — 190 тысяч. Самая доступная специальность — прикладная информатика, 165 тысяч.

РУДН

В Российском университете дружбы самое дешевое направление — международная экономическая безопасность (295 тысяч). Популярная стоматология — 390 тысяч рублей, чуть дешевле мировая экономика — 330 тысяч рублей, международное право — 320 тысяч, телевидение — 300 тысяч.

ИТМО

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики придется раскошелиться, если выпускник решить освоить ядерную энергетику и теплофизику, техническую физику. Дешевле всего обойдется прикладная математика и информатика, интеллектуальные системы в гуманитарной сфере (188 тысяч рублей).

МИСиС

В Московском институте стали и сплавов дорого берут за обучение по новым специальностям: наноматериалы, нанотехнологии и микросистемная техника(251 тысяча рублей, по данным прошлого года).

В то же время освоить экономику, менеджмент, управление персоналом можно всего за 188 тысяч рублей.

Жанна Оболенская