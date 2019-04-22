Правительство близко: власти Приморья приступают к реализации административной реформы

Вице-губернаторам добавят ответственности, некоторые из них возглавят департаменты

АПК. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском крае приступили к реализации административной реформы, анонсированной еще предыдущим врио губернатора Андреем Тарасенко. Первым шагом станет появление в структуре администрации новой должности "вице-губернатор Приморского края – директор департамента". Изменения в закон о госдолжностях профильный комитет парламента Приморья одобрил в трех чтениях сегодня, 22 апреля. Депутаты полагают, что нововведение коснется крупных социально-значимых департаментов. По поводу того, стоит ли переименовывать администрацию в правительство, в парламенте отмечают, что важнее сэкономить средства, а на смену табличек денег у региона нет, сообщает ИА PrimaMedia.

Идея переформатирования администрации в правительство впервые прозвучала еще в начале губернаторства Владимира Миклушевского, но так и осталась идеей. Сменивший его на посту Андрей Тарасенко анонсировал проведение административной реформы в январе 2017 года. "…мы будем вводить правительство. То есть мы будем приводить к общему знаменателю, как по всей стране", — сказал глава региона. Эксперты обратили внимание на то, что Тарасенко не стал торопиться с административной реформой и не сразу взялся за преобразование. Ее плюс Тарасенко видел в удобстве структуры, когда министерства взаимодействуют с министерствами.

"Система управления достаточно уникальна и проста, позволяет связывать край, управление краем в системе Федерации. Министр с министром работает, удобство заключения всяких соглашений и распределения денежных средств с федералами", — объяснял он.

При Тарасенко всю документацию по переформатированию административной машины подготовили, но реализовать проект по известным причинам он не успел. Избравшийся в декабре 2018 года губернатором Приморья Олег Кожемяко подтвердил намерения по проведению реформы, говоря о подходах к формированию своей команды.

"Для меня важно, чтобы это были профессионалы, чтобы они разбирались в своих направлениях и справлялись с задачами, поставленными людьми и государством. Не исключаю, что будем менять форму исполнительной власти – от департаментов к министерствам. Вся эта работа направлена на повышение качества работы и пользы для Приморского края", – цитирует губернатора пресс-служба.

Сегодня комитет краевого Заксобрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству в трех чтениях одобрил проект закона, согласно которому в Приморье появляется новая должность "вице-губернатор – директор департамента. На данный момент структура выглядит следующим образом: вице-губернаторы (при Олеге Кожемяко их сейчас 11 — ред.) курируют сразу несколько направлений, соответственно, и работу департаментов по ним.

Теперь же предлагается совмещать должность заместителя главы региона и директора департамента. Как пояснила директор департамента государственной гражданской службы и кадров администрации Приморья Алла Ешукова, это решение нацелено на "экономию численности по должности директора департамента и экономию денежного содержания, а также повышение уровня ответственности замещающих такие должности".

Такая практика реализована в правительствах ряда регионов, например, в Ленинградской, Томской, Ульяновской области, Алтайском крае, ХМАО, Самарской области.

В депутатском корпусе отмечают, что совмещение должностей заместителя главы региона и главы департамента, вероятнее всего, коснется "крупных социально-значимых направлений", но пока до депутатов не довели, каких именно.

"Это прерогатива губернатора, его видение", — говорит председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев. В ранге вице-губернатора – директора департамента, по его мнению, чиновник будет иметь больше возможностей влиять на работу своего департамента без посредников.

На сегодняшний день губернатором или первым вице-губернатором руководители утверждены по большинству департаментов. Только часть ведомств управляется исполняющими обязанности: это департамент информационной политики, департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений, департамент земельных и имущественных отношений, департамент информатизации и телекоммуникаций, департамент по ЖКХ и топливным ресурсам. Также, например, департамент образования с уходом Надежды Кочуровой остался без руководителя, департамент по ЖКХ и топливным ресурсам, директор которого — Елена Пархоменко — стала вице-губернатором. Так что не исключено, что нововведения могут коснуться какого-то из этих направлений.

Размер оплаты труда у вице-губернатора с функциями директора департамента, по словам Аллы Ешуковой, не будет отличаться от той зарплаты, что получают остальные заместители главы региона.

В стенах "белого дома" об идее переименования администрации в правительство высказываются сдержанно. С одной стороны, и предлагаемые конфигурации должностей характерны для региональных правительств, признает зампред комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Александр Лось. Однако он считает, что Приморью правительство не нужно, поскольку "получится маленький регион с большой бюрократической машиной". "У региона нет денег, чтобы столько табличек менять", — говорит депутат.

По словам главы профильного комитета Джамбулата Текиева, вопрос именно о переименовании административной структуры на сегодняшний день в повестке не стоит, хотя "Олег Николаевич (Кожемяко — ред.) возглавлял субъекты, где были правительства, поэтому для него это знакомо".