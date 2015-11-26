Вера Щербина утвердила структуру будущего правительства Приморья

В региональном кабмине образуют 20 министерств

Администрация. Фото: ИА PrimaMedia

Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, в статусе и.о. губернатора, утвердила структуру будущего правительства, в формате которого органы исполнительной власти региона заработают с 1 января 2020 года. В нем будет образовано 20 министерств. Количество зампредов правительства в постановлении не уточняется, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно опубликованному постановлению,

администрация будет преобразована в правительства, состоящего из 20 министерств. Кроме того, в структуре будет шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.

В частности, в Приморье будут образованы: министерство государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля; министерство жилищно-коммунального хозяйства; Минздрав; министерство имущественных и земельных отношений, министерство культуры и архивного дела, министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира; Минобразования; министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий; министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок; министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; министерство промышленности и торговли; министерство сельского хозяйства; министерство строительства; министерство транспорта и дорожного хозяйства; министерство труда и социальной политики; министерство физической культуры и спорта; министерство финансов; министерство цифрового развития и связи; министерство экономического развития и краевой Минюст.

В текущей структуре администрации действует 37 департаментов. Из них сохранятся только департамент бюджетного учета; внутренней политики; государственной гражданской службы и кадров; записи актов гражданского состояния; информационной политики; по делам молодежи; по защите государственной тайны; информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края; департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей, а также департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Ряд департаментов преобразуют в агентства. Так, появится агентство по газоснабжению и энергетике; международному сотрудничеству; департамент по рыбным ресурсам станет агентством по рыболовству; агентство по тарифам Приморского края; агентство проектного управления; агентство туризма Приморского края.

В формате инспекций будут работать:

— государственная ветеринарная инспекция, государственная жилищная инспекция,

— государственная инспекция по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края

— инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края

— инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

"Количество (первых) заместителей руководителя органа исполнительной власти Приморского края определяется в зависимости от полномочий, задач и функций соответствующего государственного органа в пределах утвержденного фонда оплаты труда", — говорится в постановлении.

Внутри министерств будут созданы структурные подразделения в виде управлений и отделов, а в агентствах, департаментах и инспекциях – только отделы.

"Штатная численность отделов, в том числе в составе управлений, не может быть менее пяти единиц. Должность заместителя начальника отдела вводится при штатной численности отдела не менее девяти единиц", — уточняется в документе.

Напомним, что административную реформу в Приморье, которая предполагает переформатирование администрации региона в правительство, начали прорабатывать при врио губернатора Андрее Тарасенко. Ее плюс он видел в удобстве для работы с федеральными органами власти, когда "министерства взаимодействуют с министерствами".

При Тарасенко всю документацию по переформатированию административной машины подготовили, но реализовать проект по известным причинам он не успел. Избравшийся в декабре 2018 года губернатором Приморья Олег Кожемяко подтвердил намерения по проведению реформы.

В формате правительства приморские органы власти начнут работу уже в январе 2020 года.

Предполагается введение двуглавой системы управления. Губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства.

Председатель правительства возьмет на себя хозяйственную функцию. Вместе с правительством он будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.

По оценке экспертов, в обновленной системе государственной власти Приморья губернатор получит возможность освободиться от решения текущих задач в пользу политической деятельности. В то же время глава правительства станет вторым лицом приморской политики (более подробно в материале "Эксперты оценили риски и возможности перехода на правительство в Приморье").