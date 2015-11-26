Низкокачественным маслом и сыром кормили детсадовцев и школьников во Владивостоке

Фальсифицированную продукцию в регион поставляла компания из Удмуртии
Происшествия 11:25
Сливочное масло. Фото: https://pixabay.com

В четырех детских садах Владивостока обнаружили фальсифицированное сливочное масло производителя из Удмуртии, в продукт добавляли растительные жиры. Кроме того, для питания учеников двух средних школ города использовался низкокачественный сыр того же производителя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе лабораторных испытаний пробы масла сладко-сливочного несоленого "Традиционное" специалисты выявили признаки фальсификации — несоответствие по жирно-кислотному составу, а также наличие стеринов, что говорит о добавлении в состав масла растительных жиров. Примеси растительного масла в продукции животного происхождения не допускаются.

Производители идут на фальсификацию продукции для удешевления стоимости и уменьшения собственных издержек. Употребление такой продукции не вредит здоровью. Однако фальсифицированная продукция относится к более низкой ценовой категории. Информацию об этом производители обязаны размещать на упаковке.

Помимо сливочного масла, в результате лабораторных исследований выявлен фальсифицированный сыр "Голландский" этого же производителя из Удмуртской Республики, который использовался для питания учеников двух средних школ Владивостока. В сыре также определено несоответствие по жирно-кислотному составу и наличие стеринов.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области готовит предписание в адрес производителя для принятия мер по изъятию из оборота фальсифицированной продукции. Кроме того, производителю в течение 10 дней с момента получения предписания необходимо разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с управлением.

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