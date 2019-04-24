Открылись новые подробности пенсионной реформы в России

СМИ узнали о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ
Экономика 19:20
Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

Россиян ждут очередные изменения, связанные с пенсионной реформой. СМИ узнали подробности законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале — меняются правила перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Как сообщает "Коммерсант", поправки в законопроект о системе индивидуального пенсионного капитала, должны избавить россиян от потери инвестиционного дохода. Сейчас люди теряют пенсионные накопления при досрочной смене НПФ. Менять фонд можно только один раз в пять лет, если перейти в другой НПФ раньше — теряется весь инвестиционный доход. Таким образом граждане уже потеряли свыше 120 млрд рублей. Эти деньги ушли в резервы Пенсионного фонда.

В соответствии с новой нормой, если гражданин пожелает сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд. Что касается основных средств, скопившихся за месяцы или годы — они будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ. Сейчас фиксация составляет пять лет с момента заключения договора с будущим пенсионером, в дальнейшем НПФ будут устанавливать сроки самостоятельно.

При выходе на пенсию россияне смогут выбрать для выплат иной НПФ. При назначении пожизненной пенсии фондом деньги будут направлены в резерв пожизненных выплат НПФ, а сам фонд будет обязан ежегодно индексировать выплаты на уровень инфляции.

Анна Кольцова

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