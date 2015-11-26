Свита вождя КНДР протирает его поезд на ходу (ВИДЕО)

Полтора часа назад Ким Чен Ын сошел с бронепоезда на железнодорожном вокзале Владивостока
Политика 19:45
поезд Ким Чен Ына. Фото: ИА PrimaMedia

Прибытие лидера КНДР во Владивосток стало действительно неординарным событием и дало богатый материал для фотографов и видеооператоров. В социальных сетях уже разлетаются кадры, на которых видно, как свита Ким Чен Ына, прибывшая во Владивосток заблаговременно, на ходу протирает поручни подходящего поезда, в котором едет вождь Северной Кореи.

Напомним, по пути в столицу Приморья сегодня, 24 апреля Ким Чен Ын ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

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