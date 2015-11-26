Ким Чен Ын прибыл во Владивосток (ФОТО, ВИДЕО)

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на своем бронепоезде, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia с места событий.
Северокорейского лидера встретил военный оркестр, специально к его приезду на жд вокзале расстелили красную ковровую дорожку.
#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ Прибытие Ким Чен Ына во Владивосток на саммит с Путиным https://t.co/tg2PlGsF8C— РИА Новости (@rianru) 24 апреля 2019 г.
(18.15). Ким Чен Ын благополучно пересел в свой лимузин. За автомобилем следуют телохранители северокорейского лидера, отчаянно пытаясь успевать. Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, по неофициальным данным маршрут лимузина Ким Чен Ына пройдет по Алеутской, Светланской, Уборевича, через Золотой мост на Чуркин, затем к Русскому мосту на о. Русский.
(18.35) За автомобилем Ким Чен Ына следует внушительный кортеж.
Напомним, что ранее Ким Чен Ын ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.