Ким Чен Ын прибыл во Владивосток (ФОТО, ВИДЕО)

Бронепоезд северокорейского лидера остановился у железнодорожного вокзала (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ким Чен Ын во Владивостоке. Фото: Скриншот трансляции

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на своем бронепоезде, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia с места событий.

Бронепоезд Ким Чен Ына. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Бронепоезд Ким Чен Ына. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 2

Северокорейского лидера встретил военный оркестр, специально к его приезду на жд вокзале расстелили красную ковровую дорожку.

#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ Прибытие Ким Чен Ына во Владивосток на саммит с Путиным https://t.co/tg2PlGsF8C — РИА Новости (@rianru) 24 апреля 2019 г.

(18.15). Ким Чен Ын благополучно пересел в свой лимузин. За автомобилем следуют телохранители северокорейского лидера, отчаянно пытаясь успевать. Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, по неофициальным данным маршрут лимузина Ким Чен Ына пройдет по Алеутской, Светланской, Уборевича, через Золотой мост на Чуркин, затем к Русскому мосту на о. Русский.

Ким Чен Ын во Владивостоке. Фото: Скриншот видеотрансляции Ким Чен Ын во Владивостоке. Фото: Скриншот видеотрансляции 1 / 2

(18.35) За автомобилем Ким Чен Ына следует внушительный кортеж.

Кортеж Ким Чен Ына. Фото: Илья Табаченко Кортеж Ким Чен Ына. Фото: Илья Табаченко Кортеж Ким Чен Ына. Фото: Илья Табаченко Кортеж Ким Чен Ына. Фото: Илья Табаченко Кортеж Ким Чен Ына. Фото: Илья Табаченко 1 / 5

Напомним, что ранее Ким Чен Ын ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.