Ким Чен Ын прибыл во Владивосток (ФОТО, ВИДЕО)

Бронепоезд северокорейского лидера остановился у железнодорожного вокзала (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 18:00
Ким Чен Ын во Владивостоке. Фото: Скриншот трансляции
Предыстория: 
Спасибо, Ким: Владивосток застыл в пробках перед приездом лидера КНДР (КАРТА)

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на своем бронепоезде, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia с места событий.

1 / 2

Северокорейского лидера встретил военный оркестр, специально к его приезду на жд вокзале расстелили красную ковровую дорожку.

(18.15). Ким Чен Ын благополучно пересел в свой лимузин. За автомобилем следуют телохранители северокорейского лидера, отчаянно пытаясь успевать. Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, по неофициальным данным маршрут лимузина Ким Чен Ына пройдет по Алеутской, Светланской, Уборевича, через Золотой мост на Чуркин, затем к Русскому мосту на о. Русский.

1 / 2

(18.35) За автомобилем Ким Чен Ына следует внушительный кортеж.

1 / 5

Напомним, что ранее Ким Чен Ын ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

1 / 6

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр

Центр Владивостока перекрыт из-за приезда Ким Чен Ына (ФОТО)

Приезд Ким Чен Ына на ж/д вокзале Владивостока караулят больше сотни журналистов

визит

Спасибо, Ким: Владивосток застыл в пробках перед приездом лидера КНДР (КАРТА)

16:40

Изменилось время прибытия главы КНДР во Владивосток

16:20
eSIM и сеть digital-салонов: новые технологии обслуживания клиентов внедряют в Tele2
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia