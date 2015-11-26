Центр Владивостока перекрыт из-за приезда Ким Чен Ына (ФОТО)

На Русском острове тоже закрыты дороги

Центр Владивостока перекрыт. Фото: ИА PrimaMedia

До приезда лидера КНДР Ким Чен Ына на ж/д вокзал Владивостока перекрыто движение для автомобилей по центральным улицам приморской столицы, а также на Русском острове и ряде участков, сообщает ИА PrimaMedia.

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До приезда Ким Чен Ына перекрыли дороги в центре Владивостока, на Русском острове и ряде участков. Фото: ИА PrimaMedia До приезда Ким Чен Ына перекрыли дороги в центре Владивостока, на Русском острове и ряде участков. Фото: ИА PrimaMedia Приезд Ким Чен Ына в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

По информации ИА PrimaMedia, Ким Чен Ын приедет во Владивосток в 17.20. Он уже прибыл в Приморье и даже ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском.

Отметим, что десятки журналистов с самого утра караулят приезд председателя КНДР Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале Владивостока. Большинство из них расположились на возвышенностях: у памятника Ленину и у входа в магазин "Домотехника".



