Приезд Ким Чен Ына на ж/д вокзале Владивостока караулят больше сотни журналистов

Пресса оккупировала привокзальную площадь с самого утра (ФОТО)
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 15:37
Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
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Более сотни журналистов с самого утра караулят приезд председателя КНДР Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале Владивостока. Большинство из них расположились на возвышенностях: у памятника Ленину и у входа в магазин "Домотехника", сообщает ИА PrimaMedia.

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Большая часть журналистов из федеральных и международных изданий. В частности замечены представители французского информационного агентства Agence France-Presse, агентства Reuters и российского международного телеканала RT. Очень много также прессы из Южной Кореи.

В ожидании приезда северокорейского вождя журналисты настраивают технику, перекусывают лапшой и строчат заметки.

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Напомним, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток ориентировочно в 18.00. Он уже прибыл в Приморье и даже ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском.

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