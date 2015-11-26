Приезд Ким Чен Ына на ж/д вокзале Владивостока караулят больше сотни журналистов

Пресса оккупировала привокзальную площадь с самого утра (ФОТО)

Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Более сотни журналистов с самого утра караулят приезд председателя КНДР Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале Владивостока. Большинство из них расположились на возвышенностях: у памятника Ленину и у входа в магазин "Домотехника", сообщает ИА PrimaMedia.

Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Большая часть журналистов из федеральных и международных изданий. В частности замечены представители французского информационного агентства Agence France-Presse, агентства Reuters и российского международного телеканала RT. Очень много также прессы из Южной Кореи.

В ожидании приезда северокорейского вождя журналисты настраивают технику, перекусывают лапшой и строчат заметки.

Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Журналисты в ожидании Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 9

Напомним, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток ориентировочно в 18.00. Он уже прибыл в Приморье и даже ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском.