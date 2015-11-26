Акция «Георгиевская ленточка» стартовала на территории присутствия СУЭК в Приморье

Школьники раздают жителям главные символы предстоящего праздника

Акция "Георгиевская ленточка". Фото: ООО "Приморскуголь"

Планомерная реализация мероприятий, приуроченных к 74-годовщине Великой Победы над фашизмом, ведется предприятиях ООО "Приморскуголь". Так, 25 апреля в поселке Новошахтинский стартовала акция "Георгиевская ленточка" (0+), в рамках которой новошахтинские школьники – участники Трудовых отрядов СУЭК (ТОС) раздают жителям родного поселка главные символы предстоящего праздника, сообщает ИА PrimaMedia.

Акция – важная часть памятных мероприятий в рамках празднования годовщины Победы.

К предстоящим праздникам горняки разрезоуправления "Новошахтинское" провели субботник по благоустройству предприятия, а также приняли участие в общепоселковом субботнике по приведению в порядок территории. Молодежным советом предприятия совместно с участниками ТОС готовится волонтерская акция "Чистый обелиск" (0+), в ходе которой состоится уборка территории памятников воинам, погибшим в 1941-1945 годах, в поселке Новошахтинский и селе Павловка.



Акция "Георгиевская ленточка". Фото: ООО "Приморскуголь"

В предпраздничные дни подарки и поздравления принимают ветераны войны и труда предприятий ООО "Приморскуголь". Поздравление тружеников тыла, вручение материальной помощи и продуктовых наборов вдовам участников войны пройдут в канун праздника на всех предприятиях. Советом молодежи ООО "Приморскуголь" подготовлены поздравления на дому представителей военного поколения – ветеранов компании.

В поселке Новошахтинский акция "Ветеран живет рядом", включающая помощь по хозяйству труженикам тыла и вдовам погибших ветеранов войны, организована силами трудотрядовцев СУЭК. В Артемовском ремонтно-монтажном управлении, по сложившейся традиции, организуют праздничный вечер для ветеранов предприятия. В РУ "Новошахтинское" в честь праздничной даты состоится спартакиада среди участков разреза.



Акция "Георгиевская ленточка". Фото: ООО "Приморскуголь"

В день 74-й годовщины Великой Победы над фашизмом в поселке Новошахтинский пройдет праздничное шествие с участием коллектива разрезоуправления "Новошахтинское". Горняки примут участие в митинге памяти, посвященном подвигу российского народа в Великой Отечественной войне. Торжества состоятся у мемориального комплекса воинской славы, возведенном при поддержке СУЭК в 2015 году и ставшего с той поры главной достопримечательностью горняцкого поселка.

Памятник был построен по проекту, основой которого стали эскизы школьников – участников Трудового отряда СУЭК поселка Новошахтинский.

В поселке Липовцы, где базируется шахтопроходческое управление (ШПУ) "Восточное", сотрудники и члены их семей присоединятся к шествию "Бессмертный полк".

Сотрудники аппарата управления ООО "Приморскуголь" примут участие в основном событии предстоящего праздника во Владивостоке – вольются в ряды "Бессмертного полка" на главной площади столицы Дальнего Востока.