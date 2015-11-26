Светлана Кожухарь: Семинар - наш вклад в безопасность труда на "Примтеплоэнерго"

Профсоюз работников жизнеобеспечения организовал повышение квалификации для специалистов по охране труда

председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь. Фото: пресс-служба ФППК

Почти 40 специалистов службы по охране труда и промышленной безопасности филиалов КГУП "Примтеплоэнерго" собрались во Владивостоке в учебно-методическом центре Федерации профсоюзов Приморского края на двухдневную учебу. Профсоюз работников жизнеобеспечения края организовал его в рамках месячника по охране труда, выделив для этого собственные средства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Мы сделали в это в интересах работников предприятия. Достаточно взглянуть на данные профсоюзного мониторинга в любой из понедельников, чтобы понять, что вопросы охраны труда сегодня одни из самых злободневных в Приморье. Семинар — наш вклад в безопасность труда во всех филиалах "Примтеплоэнерго", — сказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь.

Программа обучения охватила самые актуальные для специалистов по охране труда темы.

О производственном травматизме в Приморье, спецоценке и экспертизе условий труда участникам семинара рассказала главный консультант отдела социального партнерства и охраны труда администрации Приморского края Татьяна Агзамова.

Председатель ПКО "Торговое Единство" Марина Семенова познакомила слушателей с изменениями в Трудовом Кодексе, которые касаются охраны труда и рассказала о порядке проведения проверок надзорными органами по чек-листам.

Затронули и тему несчастных случаев на производстве. О порядке извещения, правилах формирования специальной комиссии и сроках расследования происшествий рассказал эксперт Юрий Кинаш.

В качестве ведущих секций выступили также опытные практики. Так, начальник службы охраны труда и производственного контроля АО "Центр судоремонта Дальзавод" Анжела Сачек поделилась опытом организации системой управления охраной труда, в том числе и профессиональными рисками. А специалист по охране труда Уссурийской центральной городской больницы Илья Писаров рассказал о нюансах проведения СОУТ, профилактике производственного травматизма и порядке организации медосмотров работников.

"К сожалению, и на нашем предприятии бывают несчастные случаи, несмотря на жесткие инструктажи и действительно серьезное отношение к вопросам охраны труда. Поэтому такие семинары, построенные на реальных примерах из жизни, очень нужны. Четко и ясно разложено, как правильно действовать в той или иной ситуации, чтобы сохранить жизнь и здоровье — свое и коллег", — сказал по итогам обучения электромонтер Филиала "Лесозаводский тепловой район" КГУП "Примтеплоэнерго" Константин Глущук.

С ним солидарен и начальник участка Теплового района Спасск-2 Александр Кубрак.

"Законодательство то и дело меняется — принимаются поправки к законам, вводятся новые положения, и нам, председателям профорганизаций, нужно быть в курсе всех изменений, чтобы следить за безопасностью рабочих мест и выстраивать работу профуполномоченных по охране труда", — отметил он.

Инженер по подготовке кадров Михайловского филиала "Примтеплоэнерго" Людмила Степура приехала на семинар, чтобы "прокачаться" в юридических вопросах. Полученными знаниями осталась довольна.

"Первичную профорганизацию я возглавила полтора года назад, опыта в этом качестве пока не много, поэтому обучение для меня — еще и возможность обменяться контактами с коллегами из других районов: вместе решать похожие проблемы с охраной труда в системе ЖКХ будет проще", — считает она.

Добавим, что профсоюз работников жизнеобеспечения не первый раз организует и финансирует повышение квалификации для специалистов "Примтеплоэнерго". В 2018 году, например, он обучил кадровиков предприятия, чтобы трудовые права коммунальщиков региона соблюдались еще более тщательно.