Водителя большегруза, под которым рухнул мост в Осиновке, отпустили под подписку

Следователь не стал настаивать на продлении срока домашнего ареста
#Рухнул мост в Осиновке
Происшествия 18:23
Рухнувший мост. Фото: предоставлено очевидцами
Предыстория: 
Обустройство объездной дороги в Приморье, где обрушился мост, завершено

Водитель большегруза, под которым в октябре 2018 года обрушился мост в Осиновке, из-за чего погибла женщина с ребенком, был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде надлежащем поведении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городской сайт VL.ru.

Напомним, что автомобильный мост под селом Осиновка обрушился 26 октября 2018 года, когда по нему проезжал большегрузный автомобиль Volvo. Его водитель не пострадал, но при обрушении прицеп грузовика откатился назад и придавил легковую Mazda Demio, ехавшую следом. В иномарке находились 25-летняя жительница города Арсеньев, а также трехлетняя девочка, они погибли.

Следственные органы возбудили уголовное дело на водителя большегруза. Его подозревают в “Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”. Согласно санкции статьи, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Также назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая и строительно-техническая. Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.

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