Дачникам рассказали о нюансах, которые могут лишить их дома

Эксперты дали советы, что следует учитывать при регистрации строящегося дома

С вступлением в силу федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", некоторые дачники, которые занялись стройкой, могут лишиться своей недвижимости. Чтобы этого избежать руководитель проекта "Истринская долина" Михаил Африканов рассказал, как следует оставить на кадастровый учет строящиеся индивидуальные жилые дома.

Эксперт предупредил, что уведомление о стройке дома следует подать до того момента, как рабочие вовсю начнут возводить постройку.

Поэтому до начала строительства дачи собственник земельного участка должен подать уведомление о соответствии параметров строящегося объекта градостроительным нормам. Уведомление можно подать и через сайт Госуслуги, пишет РГ.

Требуются такие документы: паспорт, доверенность (если вы представляете интересы собственника), документ о праве собственности на землю (выписка из ЕГРН), описание внешнего облика объекта недвижимости, которое по закону должно содержать текстовую и графическую часть.

Собственник земли должен учитывать и такой нюанс: может потребоваться согласование проекта дома и его размещения с аэродромом. Если участок попадает в водоохранную зону, строительство должно быть согласовано с Федеральным агентством по рыболовству.

Уладив все эти вопросы можно приступить к строительству.

Когда дом построен, необходимо оплатить госпошлину на регистрацию прав. Собственник дома должен заказать изготовление технического плана у кадастрового инженера.

Для этого на портале Госуслуг необходимо создать заявку на уведомление о соответствии параметров уже построенного дома.

Стоимость госпошлины на регистрацию прав: для физических лиц — 350 рублей, для юридических — 22 тысячи рублей.

В целом новая процедура регистрации частного дома может занять порядка 2-3 месяцев без учета сроков строительства самого дома.

Карина Красилова