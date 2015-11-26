Уехал с подарками: верховный правитель КНДР за пределами России

В пятницу в 23.05 по местному времени Ким Чен Ын оказался на родине
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 13:47
Уехал с подарками: верховный правитель КНДР за пределами России. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын покинул пределы Российской Федерации, перейдя границу в Хасанском районе Приморья в пятницу, 26 апреля. Лидера иностранного государства проводили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

На границе с КНДР в Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын побывал в Доме российско-корейской дружбы, где традиционно останавливались лидеры Корейской Народно-Демократической Республики: впервые в 1984 году дом посетил Ким Ир Сен, а позже и отец нынешнего руководителя данного государства Ким Чен Ир.

На память о первом дружественном визите Ким Чен Ыну вручили подарки. В частности, Олег Кожемяко передал лидеру КНДР альбом с уникальными фотографиями природных достопримечательностей Приморского края.

В 23.05 по местному времени лидер КНДР покинул пределы России.

Напомним, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с Президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран состоялись в четверг, 25 апреля, во Владивостоке. Также за время пребывания в России лидер иностранного государства вместе с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими участниками российской делегации возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Боевая слава ТОФ" и побывал в русском ресторане, который почти 20 лет назад посетил его отец Ким Чен Ир.

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