В пятницу в 23.05 по местному времени Ким Чен Ын оказался на родине

Уехал с подарками: верховный правитель КНДР за пределами России. Фото: ИА PrimaMedia

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын покинул пределы Российской Федерации, перейдя границу в Хасанском районе Приморья в пятницу, 26 апреля. Лидера иностранного государства проводили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

На границе с КНДР в Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын побывал в Доме российско-корейской дружбы, где традиционно останавливались лидеры Корейской Народно-Демократической Республики: впервые в 1984 году дом посетил Ким Ир Сен, а позже и отец нынешнего руководителя данного государства Ким Чен Ир.

На память о первом дружественном визите Ким Чен Ыну вручили подарки. В частности, Олег Кожемяко передал лидеру КНДР альбом с уникальными фотографиями природных достопримечательностей Приморского края.

В 23.05 по местному времени лидер КНДР покинул пределы России.

Напомним, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с Президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран состоялись в четверг, 25 апреля, во Владивостоке. Также за время пребывания в России лидер иностранного государства вместе с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими участниками российской делегации возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Боевая слава ТОФ" и побывал в русском ресторане, который почти 20 лет назад посетил его отец Ким Чен Ир.