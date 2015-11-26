Ким Чен Ын во Владивостоке: визит северокорейского лидера в фотографиях

Как прошел первый в истории двух государств официальный приезд главы КНДР в Россию
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 18:38
В торжественной обстановке председатель Госсовета КНДР покинул железнодорожный вокзал Владивостока около 15.00 местного времени. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Первый в истории визит Ким Чен Ына во Владивосток: как это было (ВИДЕО)

От первого шага на российскую землю на станции Хасан до торжественных проводов на железнодорожном вокзале Владивостоке. Все о том, как прошел знаменательный трехдневный визит отца северокорейского народа во Владивосток — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

1 / 3
За день до прибытия Ким Чен Ына на бронепоезде, во Владивостоке был замечен его лимузин, прибывший грузовым рейсом из Пхеньяна

За день до прибытия Ким Чен Ына на бронепоезде, во Владивостоке был замечен его лимузин, прибывший грузовым рейсом из Пхеньяна. Фото: Скрин с youtube канала KBS News

1 / 4
1 / 2
1 / 4
1 / 7
1 / 6
1 / 2
1 / 8
1 / 4
1 / 4
1 / 8
1 / 5
1 / 7
1 / 2
1 / 6
1 / 6
1 / 4
1 / 6

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Ким Че Ныр или Ким Им Чен: что говорит Владивосток о визите лидера КНДР (ВИДЕОБЛИЦ)

Проводы Ким Чен Ына: как во Владивостоке прощались с северокорейским лидером

Продолжение: 
Ким Че Ныр или Ким Им Чен: что говорит Владивосток о визите лидера КНДР (ВИДЕОБЛИЦ)
международные отношения

Ким Че Ныр или Ким Им Чен: что говорит Владивосток о визите лидера КНДР (ВИДЕОБЛИЦ)

18:39

ДРСК обеспечил надежное электроснабжение саммита Россия — КНДР во Владивостоке

18:17
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia