Ким Чен Ын во Владивостоке: визит северокорейского лидера в фотографиях

От первого шага на российскую землю на станции Хасан до торжественных проводов на железнодорожном вокзале Владивостоке. Все о том, как прошел знаменательный трехдневный визит отца северокорейского народа во Владивосток — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.
Спортивный зал ДВФУ прекратился в концертный всего за несколько дней до прибытия Ким Чен Ына во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia
В нем появилась сцена, флаги двух стран, а аткже необходимое для официального приема и концерта оборудование. Фото: ИА PrimaMedia
Работа над переоборудованием помещения для приема высокопоставленного гостя велась в течение суток. Фото: ИА PrimaMedia
За день до прибытия Ким Чен Ына на бронепоезде, во Владивостоке был замечен его лимузин, прибывший грузовым рейсом из Пхеньяна. Фото: Скрин с youtube канала KBS News
В ожидании встречи лидеров КНДР и России кампус ДВФУ был украшен флагами двух стран. Фото: ИА PrimaMedia
Флаги России и КНДР появились также на фонарях острова Русский, в районе кампуса ДВФУ и железнодорожного вокзала Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia
Флаги России и КНДР появились также на фонарях острова Русский, в районе кампуса ДВФУ и железнодорожного вокзала Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia
Флаги России и КНДР появились также на фонарях острова Русский, в районе кампуса ДВФУ и железнодорожного вокзала Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia
Въезд в кампус, вход на ряд объектов ДВФУ был ограничен, территорию охраняли полицейские со служебными собаками. Фото: предоставлено очевидцами
Накануне визита лидера КНДР и президента Путина территория ДВФУ была оцеплена полицией. Фото: предоставлено очевидцами
В ожидании прибытия высокопоставленного гостя привокзальную площадь Владивостока отмыли, отчистили и даже подкрасили стены близлежащих строений. Фото: ИА PrimaMedia
Накануне визита Ким Чен Ына Владивосток активно приукрашивали: даже обновили краску на фасадах зданий у вокзала. Фото: ИА PrimaMedia
Обновлена была и краска на пешеходных переходах по пути следования кортежа северокорейского лидера. Фото: ИА PrimaMedia
Флагами КНДР и России украсили не только кампус ДВФУ, но и привокзальную площадь. Фото: ИА PrimaMedia
По предполагаемому маршруту движения Ким Чен Ына ДПС зачистили дороги от припаркованных авто, во второй половине дня 24 апреля началось перекрытие дорог. Фото: ИА PrimaMedia
Припаркованные авто вскоре были удалены с обочин, дороги были готовы к приезду высокопоставленного гостя. Фото: ИА PrimaMedia
По предполагаемому маршруту движения Ким Чен Ына ДПС зачистили дороги от припаркованных авто, во второй половине дня 24 апреля началось перекрытие дорог. Фото: ИА PrimaMedia
Движение на дорогах было ограничено в центре города, на острове Русском и в ряде других районов. Фото: ИА PrimaMedia
Перекрытие дорог в ожидании Ким Чен Ына повлекло за собой серьезные вечерние пробки. Фото: ИА PrimaMedia
Особенно сильно перекрытие отразилось на Эгершельде, чьи жители фактически остались заперты в многочасовой пробке без шанса ее объехать. Фото: ИА PrimaMedia
Припаркованные авто вскоре были удалены с обочин, дороги были готовы к приезду высокопоставленного гостя. Фото: ИА PrimaMedia
Первой остановкой бронепоезда Ким Чен Ына в России стала станция Хасан, где он впервые в истории ступил на российскую землю. Фото: Скриншот из Instagram Кожемяко
В Хасане лидера КНДР встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора и генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор. Фото: Скриншот из Instagram Кожемяко
Высокопоставленному гостю по русской традиции предложили хлеб да соль. Ким Чен Ын вежливо отведал российского каравая. Фото: Скриншот из Instagram Кожемяко
В Хасане лидера КНДР встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора и генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор. Фото: администрация Приморского края
Я рад оказаться на российской земле — заявил Ким Чен Ын. Фото: администрация Приморского края
В ходе короткой встречи Ким Чен Ын отметил, что его визит в Россию — не последний. Фото: администрация Приморского края
После недолгого визита в Хасан лидер КНДР отправился во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia
В Хасане Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный как "Домик Ким Ир Сена". Фото: ИА PrimaMedia
За несколько часов до прибытия Ким Чен Ына на ж\д вокзал Владивостока журналисты начали занимать удачные для съемки места. Фото: ИА PrimaMedia
Основной локацией для СМИ стала привокзальная площадь у памятника Ленину. Фото: ИА PrimaMedia
Вскоре на площади собралось более сотни журналистов, ожидающих прибытия лидера КНДР. Фото: ИА PrimaMedia
В числе собравшихся были как представители региональных СМИ, так и федеральные и иностранные журналисты. Фото: ИА PrimaMedia
В ходе долгого ожидания журналисты успели и оборудование настроить, и поесть. Фото: ИА PrimaMedia
Основной локацией для СМИ стала привокзальная площадь у памятника Ленину. Фото: ИА PrimaMedia
Второй популярной локацией для съемки кортежа Ким Чен Ына стало крыльцо магазина Домотехника. Фото: ИА PrimaMedia
За несколько часов до прибытия Ким Чен Ына на ж\д вокзал Владивостока журналисты начали занимать удачные для съемки места. Фото: ИА PrimaMedia
В ожидании прибытия Ким Чен Ына у ж\д вокзала Владивостока на перекрытой дороге состоялась репетиция выступления военного оркестра. Фото: ИА PrimaMedia
В ожидании прибытия Ким Чен Ына у ж\д вокзала Владивостока на перекрытой дороге состоялась репетиция выступления военного оркестра. Фото: ИА PrimaMedia
В ожидании прибытия Ким Чен Ына у ж\д вокзала Владивостока на перекрытой дороге состоялась репетиция выступления военного оркестра. Фото: ИА PrimaMedia
В ожидании прибытия Ким Чен Ына у ж\д вокзала Владивостока на перекрытой дороге состоялась репетиция выступления военного оркестра. Фото: ИА PrimaMedia
Пока центр Владивостока был перекрыт в ожидании высокопоставленного гостя, районы Владивостока встали в огромную пробкую. Фото: Предоставлено очевидцами
Под хэштэгом "Спасибо, Ким" недовольные владивостокцы выражали свое мнение относительно происходящего. Фото: скриншот
Особенно не повезло Эгершельду, выехать из которого можно лишь одним путем, который оказался перекрыт полицией. Фото: скриншот
Возмущенные многочасовой пробкой водители стали выражать свое возмущение в социальных сетях. Фото: скриншот
Около 18 часов 24 апреля бронепоезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia
Пройдя по красной ковровой дорожке Ким Чен Ын пересел в свой черный лимузин и отправился в кампус ДВФУ на острове Русском. Фото: ИА PrimaMedia
Пройдя по красной ковровой дорожке Ким Чен Ын пересел в свой черный лимузин и отправился в кампус ДВФУ на острове Русском. Фото: ИА PrimaMedia
Пройдя по красной ковровой дорожке Ким Чен Ын пересел в свой черный лимузин и отправился в кампус ДВФУ на острове Русском. Фото: ИА PrimaMedia
Отца северокорейского народа во Владивостоке встречал военный оркестр. Фото: Скриншот трансляции
Пройдя по красной ковровой дорожке Ким Чен Ын пересел в свой черный лимузин и отправился в кампус ДВФУ на острове Русском. Фото: ИА PrimaMedia
Пройдя по красной ковровой дорожке Ким Чен Ын пересел в свой черный лимузин и отправился в кампус ДВФУ на острове Русском. Фото: ИА PrimaMedia
Пройдя по красной ковровой дорожке Ким Чен Ын пересел в свой черный лимузин и отправился в кампус ДВФУ на острове Русском. Фото: ИА PrimaMedia
Кортеж северокорейского лидера проехал по центральной улице города — Светланской. Фото: ИА PrimaMedia
Кортеж северокорейского лидера проехал по центральной улице города — Светланской. Фото: ИА PrimaMedia
Охрана Кин Чен Ына пыталась сопровождать своего вождя буквально на ходу. Фото: Скриншот трансляции
Кортеж северокорейского лидера проехал по центральной улице города — Светланской. Фото: ИА PrimaMedia
Кортеж северокорейского лидера проехал по центральной улице города — Светланской. Фото: ИА PrimaMedia
В торжественной обстановке прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Фото: http://kremlin.ru
В торжественной обстановке прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Фото: http://kremlin.ru
В торжественной обстановке прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Фото: http://kremlin.ru
В торжественной обстановке прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Фото: http://kremlin.ru
В торжественной обстановке прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Фото: http://kremlin.ru
В торжественной обстановке прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Фото: http://kremlin.ru
В торжественной обстановке прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Фото: http://kremlin.ru
После официальной части главы государств обменялись подарками: Путин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервис и саблю, а Ким Чен Ын в ответ президенту РФ подарил меч. Фото: Скриншот видео ГТРК
На торжественном приеме северокорейского гостя угощали блюдами русской традиционной кухни и белым вином. Фото: Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS Подробнее: https://primamedia.ru/news/807848/?from=37
В ожидании Ким Чен Ына с утра 26 апреля были даже перекрыты центральные улицы, как оказалось — зря. Фото: ИА PrimaMedia
В ожидании Ким Чен Ына с утра 26 апреля были даже перекрыты центральные улицы, как оказалось — зря. Фото: ИА PrimaMedia
В дождливую пятницу, 26 апреля Ким Чен Ына ждали у мемориала "Боевая слава ТОФ" для церемонии возложения цветов, но вождь так и не появился. Фото: ИА PrimaMedia
В дождливую пятницу, 26 апреля Ким Чен Ына ждали у мемориала "Боевая слава ТОФ" для церемонии возложения цветов, но вождь так и не появился. Фото: ИА PrimaMedia
В дождливую пятницу, 26 апреля Ким Чен Ына ждали у мемориала "Боевая слава ТОФ" для церемонии возложения цветов, но вождь так и не появился. Фото: ИА PrimaMedia
В дождливую пятницу, 26 апреля Ким Чен Ына ждали у мемориала "Боевая слава ТОФ" для церемонии возложения цветов, но вождь так и не появился. Фото: ИА PrimaMedia
Ким Чен Ын все же принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Боевая слава ТОФ". Фото: ИА PrimaMedia
Кортеж лидера КНДР появился у подводной лодки лишь к обеду, когда погода улучшилась. Фото: ИА PrimaMedia
Ким Чен Ын все же принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Боевая слава ТОФ". Фото: ИА PrimaMedia
Ким Чен Ын все же принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Боевая слава ТОФ". Фото: ИА PrimaMedia
Ким Чен Ын все же принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Боевая слава ТОФ". Фото: ИА PrimaMedia
Ким Чен Ын все же принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Боевая слава ТОФ". Фото: ИА PrimaMedia
Активное перемещение лидера КНДР по Владивостоку привело к масштабному перекрытию дорог в разных районах. Фото: ИА PrimaMedia
Из-за введенных мер безопасности и перекрытия дорог автобусам пришлось срочно менять маршруты. Фото: ИА PrimaMedia
Перекрыта была дорога и на острове Русский. Фото: ИА PrimaMedia
Оказался перекрыт и центр города: на несколько часов. Ограничение бьло наложено не только на передвижение транспорта, но и на пешие маршруты, что создало массу неудобств для владивостокцев. Фото: ИА PrimaMedia
В торжественной обстановке председатель Госсовета КНДР покинул железнодорожный вокзал Владивостока около 15.00 местного времени. Фото: ИА PrimaMedia
В торжественной обстановке председатель Госсовета КНДР покинул железнодорожный вокзал Владивостока около 15.00 местного времени. Фото: ИА PrimaMedia
В торжественной обстановке председатель Госсовета КНДР покинул железнодорожный вокзал Владивостока около 15.00 местного времени. Фото: ИА PrimaMedia
В торжественной обстановке председатель Госсовета КНДР покинул железнодорожный вокзал Владивостока около 15.00 местного времени. Фото: ИА PrimaMedia
В торжественной обстановке председатель Госсовета КНДР покинул железнодорожный вокзал Владивостока около 15.00 местного времени. Фото: ИА PrimaMedia
В торжественной обстановке председатель Госсовета КНДР покинул железнодорожный вокзал Владивостока около 15.00 местного времени. Фото: ИА PrimaMedia