Что произошло между Путиным и Ким Чен Ыном во Владивостоке рассказал посол РФ в Пхеньяне

По словам Александра Мацегора лидеры двух стран провели вместе около пяти часов
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 21:10
Первая в истории встреча Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына произошла на прошлой неделе во Владивостоке. Фото: http://kremlin.ru
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О "личной химии", возникшей между президентом России Владимиром Путиным и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в ходе их первой в истории двух государств встречи во Владивостоке, рассказал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора по возвращении из Владивостока в международный аэропорт Сунан, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

— Итоги саммита я оцениваю очень высоко, это был, без преувеличения, исторический саммит, — подчеркнул он. — Это была первая встреча наших руководителей, в ходе этой встречи, как я ощутил, у них возникла личная химия. Именно то, о чем перед саммитом говорили в Москве: "мы рассчитываем, чтобы между лидерами возникла личная химия", — прокомментировал Мацегора встречу глав двух стран.

Как отметил российский посол в КНДР, руководители двух стран в общей сложности общались в течение пяти часов "и в официальной, и в очень неформальной обстановке".

"Откровенно обсудили вопросы двусторонней повестки, международную повестку, — отметил Мацегора. — По многим вопросам позиции сторон были близки или совпадали".

По словам главы российской дипмиссии в КНДР, он вернулся в Пхеньян "в приподнятом настроении, с оптимизмом". "Передо мной стоит задача приступить к реализации договоренностей, которые были достигнуты руководителями, — подчеркнул посол. — Важные договоренности во многих областях. Сейчас засучим рукава и начнем работу".

Напомним, переговоры лидеров России и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына. После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора принимал участие в подготовке всех этапов визита лидера КНДР в Россию. В частности, он был среди официальных лиц, встречавших Ким Чен Ына на станции Хасан, участвовал в переговорах в расширенном составе на острове Русский, в праздничном приеме, который был устроен в честь корейского гостя, и в проводах его в КНДР.

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