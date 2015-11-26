Ким Чен Ын после поездки во Владивосток запустил в воздух ракеты

Эксперты считают, что учения призваны напомнить США о необходимости возврата к переговорам

Ким Чен Ын наблюдает за учениями. Фото: rodong.rep.kp

КНДР в субботу, 4 мая, осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности. Ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 км в направлении Японского моря. Недавно вернувшийся после поездки во Владивосток Ким Чен Ын лично руководил очередными ракетными учениями, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральные СМИ.

Северокорейское агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения на восточном побережье с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".

Как сообщил ТАСС директор Центра азиатской стратегии РФ Института экономики РАН Георгий Толорая, учения призваны напомнить США о необходимости возврата к переговорам.

"Эти пуски — тщательно откалиброванное напоминание США о том, что необходимо возвращаться к переговорному процессу, идти на поиск взаимных уступок, а иначе может произойти сползание назад к конфронтации", — подчеркнул эксперт. При этом он обратил внимание на тот факт, что Вашингтон и Сеул "оказались довольно сдержаны в своей реакции".

По информации Reuters, выпущенные ракеты могли быть снарядами небольшой дальности полета класса "земля–земля".

Напомним, переговоры лидеров России и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына. После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".