Полное излечение от этого заболевания невозможно

Ученые признали, что победить рак полностью невозможно. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Ученые признали свое поражение в борьбе с раком. Полное излечение от этого заболевания невозможно.

Как заявил американский ученый Майкл Вендт, являющийся доцентом кафедры медицинской химии и молекулярной фармакологии университета Пердью, в подавляющем большинстве случаев уничтожить все раковые клетки в организме человека невозможно при современном развитии медицины. Самым эффективным методом борьбы с опухолями на сегодняшний день является блокировка развития метастазов.

Инновационный способ, получивший название lock-"n"-block, был успешно протестирован на животных. По словам ученых, рак молочной железы, к примеру, сейчас классифицируется не как излечимое заболевание, а как хроническая болезнь. Даже при успешном удалении первичной опухоли у больных через 10-20 лет могут возникнуть вторичные опухолевые очаги.

Герман Штакеншнейдер