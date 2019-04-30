Смертельной аварией из-за тумана во Владивостоке занялась полиция (ФОТО)

Обстоятельства ночного ДТП на Шаморовской трассе уточняются
Происшествия 16:16

В условиях плохой видимости из-за сильного тумана в районе улицы Щитовая во Владивостоке в ночь на 1 мая произошло серьезное ДТП. Не справившись с управлением и столкнувшись с деревом, водитель несколько раз перевернулся в автомобиле и от полученных травм скончался на месте. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться полиции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой МВД России по Приморскому краю.

Около 00.00 в дежурную часть ОГИБДД УМВД России поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии районе улицы Щитовой. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков.

Установлено, что 38-летний водитель автомобиля Ниссан Террано, двигаясь со стороны Щитовой в направлении улицы Холмистая, в условиях плохой видимости из-за тумана не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил наезд на препятствие (дерево), после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия.

Установлено, что Ниссан Террано, которым управлял погибший, принадлежит его знакомому. В момент автоаварии у водителя не было при себе водительского удостоверения.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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