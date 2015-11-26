Отопление во Владивостоке отключат 7 мая

С этого времени подача тепла в жилые дома, на предприятия и объекты социальной инфраструктуры будет прекращена

Отопление. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Отопительный сезон во Владивостоке завершится 7 мая. С этого времени подача тепла в жилые дома, на предприятия и объекты социальной инфраструктуры будет прекращена. Все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг., сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"В соответствии с постановлением правительства РФ отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла. Таким образом, установившаяся среднесуточная плюсовая температура позволяет нам завершить отопительный сезон", – рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города.

Специалисты также добавили, что благодаря хорошей подготовке отопительный сезон завершается без каких-либо серьезных сбоев. Все необходимые мероприятия были проведены вовремя. Проблемные вопросы решались оперативно, случаев длительного отключения теплоснабжения в ходе отопительного сезона зафиксировано не было.

Отметим, в рамках отопительного сезона 2018-2019 гг. на все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Учреждения образования, культуры и здравоохранения были обеспечены теплом в полном объеме. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло также подавалось без перебоев.