Каникулы закончились! Завтра не забудьте взять зонтики

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Общество 10:25
Ожидается дождь. Фото: ИА PrimaMedia

По прогнозу синоптиков, дождь, начавшийся в воскресенье, 5 мая, может продлиться и на трудовую неделю, сообщает ИА PrimaMedia. В ночь на 6 мая местами, в горных районах, возможен даже снег. Днем в понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Сегодня, 5 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, местами небольшой дождь (вероятность 60%). В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха +11...+25°C.

Во Владивостоке облачно, морось, вечером переходящая в дождь (вероятность 100%). Туман. Ветер южный, вечером северный сильный. Температура воздуха +8...+10°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь (вероятность 60%). Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке облачно, временами морось (вероятность 100%). Утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +13...+15°C.

Такая погода по предварительным прогнозам может сохраниться до 9 мая.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 5 мая была тёплой, сообщает Примпогода. Максимальная температура воздуха +23,1 °С отмечалась в 2009 году. Минимальная температура воздуха +0,5 °С регистрировалась в 1971 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 42, туман — в 40 случаях, снег — в 1933, 1958 годах, гроза — в 2009, 2012 годах. Самое большое количество осадков за сутки (33 мм) выпало в 1944 году. Штормовой ветер (26 м/с) фиксировался в 1978, 1994 годах.

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