Выяснились новые подробности в деле многострадальных "Хаяттов"

Владивостокским "Хаяттам" уготована разная судьба в решениях
#ПроХаятт
Это интересно 05:20
Руководить реконструкцией двух "Хайяттов" во Владивостоке будут две параллельные дирекции. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Самые убыточные проекты Саммита АТЭС-2012 в Приморье ждет новая судьба

Владивостокским "Хаяттам" уготована разная судьба, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на деловой портал Золотой мост. Гостиница на 36 причале сохранит своё функциональное предназначение и останется гостиницей, а вот объект на мысе Бурный (Эгершельд) будет перепрофилирован – гостиницей ему стать так и не довелось. Как стало известно журналистам, для того, чтобы оба объекта довести до логического завершения, потребуется привлечение тех специалистов, которые уже работали над объектами Саммита АТЭС.

Напомним, что сумма сделки по продаже двух объектов составила около 4 млрд. рублей, а возведение обошлось федеральному и краевому бюджету более, чем в 10 млрд. рублей. "Хаятты" купила бизнес-структура Дерипаски. Оба этих пятизвёздочных отеля оказались самыми убыточными проектами Саммита АТЭС-2012.

Тем не менее, информация о дальнейшей работе этих объектов есть. Компания, которая приобрела обе гостиницы, намерена создать 2 параллельные дирекции, которые будут заниматься реконструкцией этих объектов: у каждой из структур будет свой штат сотрудников, свой функционал, свой руководитель. Предполагается, что для работы в обеих дирекциях будут привлекаться специалисты, работавшие на объектах Саммита АТЭС с 2008 по 2012 гг.

реконструкция, перестройка

Самые убыточные проекты Саммита АТЭС-2012 в Приморье ждет новая судьба

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