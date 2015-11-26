Дыши. Сконцентрируйся. Действуй: как пережить авиакатастрофу

ТОП-5 советов, как вести себя при возникновении аварии на борту самолета

тематическая иллюстрация. Фото: ИА PrimaMedia

Менее 0,01% составляет риск попасть в авиакатастрофу, несмотря на это подобные трагедии в мире все же происходят. Подготовиться к аварии на борту на 100% невозможно, однако существенно повысить свои шансы на выживание — вполне. Для этого важно заблаговременно, в спокойной обстановке ознакомиться с основными правилами поведения, чтобы подступившая к горлу паника во время внештатной ситуации не подтолкнула вас к трагической ошибке. ИА PrimaMedia публикует ТОП-5 советов, как вести себя при возникновении аварии на борту самолета.

1. Правило 11 минут. Первые 3 минуты после взлета и 8 минут до посадки – в общей сложности 11 минут – являются самыми рискованными, отмечают эксперты порта Popmech. Именно в этот временной интервал отмечается около 80% всех аварий в истории авиации. Соблюдение спокойствия, нахождение на своем месте, пристегнутым ремнем безопасности, в трезвости и спокойствии позволит существенно повысить вашу безопасность. Также не рекомендуется в это время засыпать, каким бы уставшим вы ни были, чтобы в случае непредвиденной ситуации у вас был шанс оперативно среагировать.

2. Отбросьте все лишнее. Если вы попали во внештатную ситуацию на борту, постарайтесь сконцентрироваться на главном и отбросить все лишнее. А именно: по возможности ослабьте галстук, снимите туфли на каблуке, уберите наушники и острые предметы вроде ручек. Забудьте про съемку происходящего на телефон или ручную кладь, рекомендует опытный пилот Дейв Инч в материале Medialeaks. Не стоит переживать о любимой кофточке в чемодане или сувенирах, которые вы везли из отпуска. Попытки достать багаж могут помешать другим пассажирам выбраться из салона самолета.

3. Правильная позиция. Как бы сильно вас не охватила паника, в случае возникновения на борту внештатной ситуации, важно занять правильное положение и минимизировать риск получения травм при тряске самолета, рекомендуют Popmech. Для этого, сидя в своем кресле, обхватите руками спинку сидения, расположенного перед вами, прижмитесь к нему головой. Если же спинки нет или дотянуться до сидения не представляется возможным, просто наклонитесь, положите голову на колени и обхватите ее руками.

4. Спланируйте эвакуацию заранее. В случае возгорания самолета, у вас есть всего около 90 секунд, чтобы выбраться, уверены эксперты портала Brodude. Поэтому план передвижения нужно обдумать заранее еще до остановки самолета: кто выведет детей, кто пойдет первым, не стоят ли в проходе вещи, которые помешают движению. Любая деталь важна в эти самые 90 секунд. Еще до возникновения внештатной ситуации, специалисты портала Medialeaks рекомендуют обратить внимание на расположение аварийных выходов. Полезно будет посчитать, в скольких рядах от вас находится ближайший из них. Так даже в случае пожара, когда салон заполнится дымом, вы сможете выбраться.

5. Только без паники. Волнение во время аварийной ситуации на борту вполне понятно, но нужно во что бы то ни стало стараться побороть это чувство, которое может помешать вам выжить. Постарайтесь делать более длительные вдох и выход, концентрируйтесь на дыхании. Будьте также готовы беспрекословно выполнять все указания персонала, который, обладая соответствующей квалификацией, сможет организовать пассажиров, рекомендуют Lifehacker.