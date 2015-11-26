Сбербанк помогает реализовывать самые смелые проекты резидентам СПВ во Владивостоке

В дальневосточной столице открылся первый в регионе торгово-выставочный комплекс «Калина Молл»

Торжественное открытие ТВК "Калина Молл" состоялось во Владивостоке. Фото: пресс-служба Сбербанка

Торжественное открытие первого на Дальнем Востоке торгово-выставочного комплекса "Калина Молл" состоялось 27 апреля во Владивостоке. В ДФО это крупнейший комплекс, его площадь – 102 тысячи кв. метров. Благодаря его открытию во Владивостоке создано около 1,7 тысячи новых рабочих мест. Реализовывать самые смелые проекты резидентам СПВ во Владивостоке помогает Сбербанк, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

"Благодаря тому, что мы — резидент Свободного порта Владивосток и имели преференции по налогам, Сбербанк подготовил для нас особые условия кредитования. Мы смогли эффективно распорядиться этими средствами. Достаточно большая сумма пошла на дизайн всего этого комплекса", — отметил генеральный директор ООО "Инвест-строй" Валерий Финтисов.

Оценить дизайнерский интерьер приглашенные гости смогли после торжественного перерезания красной ленты. Для них была организована экскурсия. К дате официального открытия комплекса уже заработали более сотни магазинов, среди них крупнейшие мировые сети.

В ТВК "Калина Молл" открыто восемь кинозалов, в которых применили канадское оборудование с лазерными проекторами. Залы формата IMAX Sapphire, которые появились во Владивостоке, в России пока есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

Развлекательная площадка представлена верёвочным парком, детским игровым центом. Причём прийти в комплекс можно и с грудными детьми. На каждом этаже – комнаты для мамы и ребёнка.

С появлением "Калины Молл" изменения произошли в районе улицы Калинина. Здесь появилась новая автобусная остановка, умный светофор и пешеходный переход.

"Поздравляю всех жителей Приморья с открытием в столице Дальнего Востока комплекса мирового уровня. Хочется отметить, что для Сбербанка это отличная практика использования кредитных ресурсов в связке с государственными программами Фонда развития Дальнего Востока, поддержки малого и среднего бизнеса "МЭР 6,5". Благодаря этому процентная ставка для клиента получилась весьма привлекательной. Надеемся продолжить с группой компаний совместную продуктивную работу", — прокомментировал заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский.