Праворульные авто могут оказаться под запретом - эксперы

Аналитики отмечают невостребованность "японок"

Авторынок. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В Дальневосточном федеральном округе в I квартале 2019 года продажи иномарок с пробегом из Японии упали на 85% до 17,3 тысяч машин (по другим округам информация не приводится). Об этом сообщается в отчете аналитического агентства "Автостат Инфо". Подержанные праворульные иномарки всё еще востребованы у тех, кому нужны редкие варианты машин: субкомпактные малолитражки, дешевые электромобили и гибриды, а также большие семейные минивэны.

По данным аналитического агентства "Автостат Инфо", наиболее востребованным оказался седан Toyota Carina, всего за этот срок было реализовано 837 машин, что на 76% ниже результатов за январь–март 2018 года. На втором месте по спросу — седан Nissan Sunny (396 штук; –81,7%), третье место у Toyota Corolla (316 штук; –97,3%), а замыкает пятерку лидеров хетчбэки Toyota Vitz (274 штук.; –92%) и Mazda Demio (262 штук.; –89%).

Во второй половине 2017 года только на Дальнем Востоке был введен режим импорта подержанных автомобилей без "тревожной" кнопки. Спрос на автомобили вырос, а сейчас, как отмечают аналитики, резко упал. Как утверждает редактор радиостанции "Автодор" Антон Чуйкин, подобная тенденция вполне закономерна после ажиотажного спроса.

Приморский авторынок стал вариться в собственном соку, для того чтобы эти автомобили вышли за пределы региона необходима кнопка "Эра-ГЛОНАСС".

На снижение спроса праворульных автомобилей может повлиять и очередное изменение в регламенте "О безопасности колесных транспортных средств", которое вступает в силу с с 1 июля 2019 года.

Все "бэушные" автомобили должны проходить процедуру сертификации в уполномоченных лабораториях. Только после этого автовладелец сможет получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. По такой же схеме сейчас регистрируются в МРЭО ГИБДД владельцы тюнингованных автомобилей, пишут "Известия".

"К примеру, по месту установки руля или, если угодно, расположению водителя в салоне, могут возникнуть вопросы у проверяющего органа, что может сказать и на востребованности праворульных автомобилей", — полагает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто..

Вероника Преображенская.