Новые подробности скандала с предсказаниями на фоне страшной авиакатастрофы в Шереметьево

По словам Евгения Зеленюка, магический салон не имел ничего плохого в виду

Место ЧП. Фото: СК РФ

Директор магического салона, астролог Евгений Зеленюк объяснил запуск рекламы прогнозов на авиакатастрофы вскоре после страшной аварии в аэропорту Шереметьево обычным совпадением, а также назвал администратора, с которым общался корр. ИА PrimaMedia, хорошим пиарщиком.

Напомним, что магический салон сегодня разместил в своем "Инстаграм" рекламу прогнозов на авиакатастрофы со скидкой в 50%. Такая щедрость от приморских "провидцев" стала доступна на фоне траура, объявленного в Мурманской области после гибели 41 человека в авиакатастрофе рейса Москва-Мурманск компании "Аэрофлот".

— Подобную акцию со скидками мы планировали заранее, так что это не более чем совпадение. Конечно, администратор страницы поступил не очень правильно, опубликовав предложение после катастрофы. Получается, мы манипулируем на фоне такой трагедии. Он пиарщик, причём довольно хороший. Иногда его мнение и мнение салона не совпадает. Но он опытный человек в сфере раскруток и пиара, — заявил Зеленюк в разговоре с корреспондентом агентства.

Директор магического салона также пояснил, что прогноз делается не столько на авиакатастрофу, сколько на сам авиаперелет, на случай любых неприятностей вроде опоздания на рейс или потери багажа. Евгений Зеленюк также добавил, что не видит ничего плохого в том, что он делает.

"Мы рекламируем свою услугу. Думаю, это не совсем плохо. Я показал, что могу это сделать. Тот, кто захочет, придет и посмотрит. Я думаю, тут больше вопросов не к нам, а к тем, кто такие самолеты делает. Мы если можем помочь людям избежать трагедии — мы внесем в это вклад", — отметил астролог.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево в Москве произошла страшная катастрофа. Самолет компании "Аэрофлот" модели Суперджет-100, летевший рейсом Москва-Мурманск решил вернуться обратно в точку вылета. Как объясняют выжившие пассажиры, в воздушное судно ударила молния. Однако причиной катастрофы стало не природное явление — во время посадки начался ужасный пожар и персонал самолета начал в срочном порядке эвакуировать пассажиров. Всего в катастрофе погиб 41 человек, в том числе и двое детей. Сам самолет выгорел наполовину.