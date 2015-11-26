"Хватит это терпеть": в инцидент у "Калины Молл" вмешались cиловики

Горожане уже не в первый раз обращают внимание на эту проблему

Проблемы с парковкой начались в районе "Калина Молл" еще с самого открытия ТЦ. Фото: ИА PrimaMedia

Жители улицы Калинина во Владивостоке, расположенной в районе недавно открытого крупнейшего торгового центра на Дальнем Востоке, испытывают на себе все "прелести" этого соседства. Покой им теперь только снится, в то время как посетители "Калина Молл" вынуждают их обращаться в полицию, чтобы отстоять свои права, сообщает ИА PrimaMedia. К помощи правоохранительных органов пришлось прибегнуть жителям улицы Калинина из-за того, что дворовые территории оказались забиты многочисленными автомобилями посетителей популярного ТЦ. Такая тенденция сформировалась после того, как в "Калина Молл" ранее бесплатная парковка стала платной. Теперь спокойно добраться до своего дома местным жителям стало практически невозможно: автомобилисты не могут найти свободного места для парковки, а пешеходы – пройти к подъезду. Паркуются нежданные гости еще и с нарушением правил дорожного движения. Об этом владивостокцы и заявили в полицию. Правоохранители оперативно отреагировали на обращение, выехали на место и по факту зафиксированных нарушений ПДД выписали штрафы владельца авто. Напомним, отсутствие достаточного количества удобных парковочных мест – настоящий бич современного Владивостока. Усугубляет ситуацию и растущее число платных парковок, тратиться на которые горожане совсем не спешат. Совсем недавно, с 1 мая опустела парковка на набережной Цесаревича, зато оказались забиты все прилегающие к ней дороги и тротуары. А все потому, что с 1 мая в популярном месте отдыха горожан должны были ввести платный режим. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен Читайте самое важное от PrimaMedia на Google News Чтобы подписаться на рассылку WhatsApp, добавьте указанный номер в список контактов

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