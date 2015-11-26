Автобусы Владивостока изменят движение 9 мая

Из-за проведения военного парада с 07.00 до 15.00 центр города будет закрыт для движения (СХЕМА)
Общество 09:38
Автобусы. Фото: ИА PrimaMedia

Схема движения автобусов временно изменится во Владивостоке в связи с проведением военного парада 9 мая. Центр города будет закрыт для движения с 07.00 до 15.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на "Авангарде" будут сворачивать направо и двигаться в центр по улице Пушкинской. На остановке "ДВГТУ" автобусы будут разворачиваться и следовать в обратном направлении.

Схема

Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Автобусы, следующие с "Маяка", будут разворачиваться на Посьетской и следовать в обратном направлении по улице Бестужева.

Схема

Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Автобусы, чьи маршруты пролегают от Первой и Второй речки в сторону центра и железнодорожного вокзала, с 7.00 до 15.00 районе торгового центра "Клевер Хаус" будут поворачивать налево и двигаться в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Схема

Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

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