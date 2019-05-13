Загородная недвижимость в России выросла в цене

Подорожали все категории рынка: дома, коттеджи, таунхаусы и земельные участки

Дом. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Эксперты зафиксировали рост цен на загородную недвижимость, а также повышенный спрос на данные объекты. Об этом сообщили аналитики "Авито Недвижимость", утверждая, что подорожали на загородном рынке все категории.

Цены выросли на загородные дома, коттеджи, таунхаусы и земельные участки, утверждают эксперты "Авито Недвижимость". Согласно их данным, объем предложения в I квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14%, а спрос еще больше — на 18%.

Средняя цена загородного дома в России достигла 3,8 миллиона рублей, пишет "РГ". Существенно переписали ценники в Ханты-Мансийском автономном округе (на 11,7%) и Ленинградской области (на 11,5%). При этом крайне мало регионов, где цена домов снизилась. Самое серьезное падение в Крыму — на 3,6 процента.

Дешевые дома можно найти в Кемеровской области (1,3 млн рублей) и Алтайском крае — 1,5 млн рублей. В этом регионе подешевели и таунхаусы (на 20%).

Что касается курортной недвижимости, она традиционно на пике высоких цен и спроса. Стоимость домов и земли на Кубани и в Крыму зачастую превышает цены в Подмосковье.

Вероника Преображенская