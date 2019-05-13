ГИБДД объявила масштабную "охоту" на водителей в популярных местах

Судя по количеству сотрудников ДПС на улицах, в городе проходит облава
Это интересно 13:56
Тонировка. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Владивостока обеспокоены облавой на тонированные машины, которую сегодня, 13 мая, проводят сотрудник ДПС, сообщает ИА PrimaMedia. По информации водителей, сотрудники ДПС стоят в центре приморской столицы. Еще несколько экипажей, по словам автомобилистов, можно заметить в других популярных местах в городе.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился пост о том, что на каждом треугольнике в центре Владивостока стоят сотрудники ДПС. Автор фотографии также отметил, что интересуют стражей правопорядка автомобили с тонировкой. Данное обстоятельство возмутило водителей, а многих даже напугало.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день размер штрафа за тонировку составляет 500 рублей (статья 12.5 часть 3.1 КоАП РФ), при этом снятие номеров за тонировку не по ГОСТу отменено. Однако в том случае, если штраф за тонировку не оплачивается в течение 70 дней с момента наложения, водитель может быть привлечен к ответственности: штраф в размере 1000 рублей, обязательные общественные работы на срок до 50 часов либо административный арест на срок до 15 суток.

ГИБДД

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