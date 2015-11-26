Балетный спектакль «Сад Великана» показали на сцене культурного центра Ыльсукдо в Пусане

Постановка объединяет в себе формы балета, театра и современного танца и интересна как взрослым, так и детям (ФОТО)

Спектакль "Сад Великана". Фото: предоставлены балетной труппой Ким Ок Нён

Спектакль "Сад Великана" балетной труппы Ким Ок Нён показали 5 мая на сцене культурного центра Ыльсукдо в Пусане. Постановка объединяет в себе формы балета, театра и современного танца и ей могут одновременно наслаждаться долгое время как взрослые, так и дети, сообщает ИА PrimaMedia Korea.

"Сад Великана", произведение семейной балетной постановки, которое показывается в Пусане уже на протяжении 12 лет. Балет и различные формы танца гармонично сливаются вместе и образуют завораживающее произведение, которое отличается своей сильной хореографией.

Зрители спектакля — по большей части родители с их детьми. Особенность просмотра семейных спектаклей в том, что понять смысл и оценить по достоинству постановку бывает сложно, если юные зрители быстро теряют интерес, но во время спектакля "Сад Великана", который длится чуть больше часа, зрителю невозможно оторвать взгляд от постановки.

Спектакль «Сад Великана». Фото: предоставлены балетной труппой Ким Ок Нён Спектакль «Сад Великана». Фото: предоставлены балетной труппой Ким Ок Нён Спектакль «Сад Великана». Фото: предоставлены балетной труппой Ким Ок Нён 1 / 3

Спектакль с неповторимой идеей получил высокие оценки и похвалу. Актеры, исполняющие роль дерева мечтаний, бабочки и души, заполняют все пространство сцены так, чтобы внимание детей было полностью приковано к ней. Впечатляет игра опытных актеров, а также диалоги, которые находят отклик у публики. Роль великана играет представитель труппы пантомимы "Панорама" Пан До Ёнг, роль управляющего домом – актер театра Со Вон О, а роль дерева мечтаний принадлежит актеру Пак Чжи У, тем самым в актерскую труппу входят признанные актеры Пусана, что дает высокий статус спектаклю.

Также в балетную труппу входят и заслуженные артисты танца. Публика щедро аплодировала сценам, которые демонстрируют великолепное мастерство танцоров, и выделяющимся соло партиям балерин и артистов балета.

Спектакль «Сад Великана». Фото: предоставлены балетной труппой Ким Ок Нён Спектакль «Сад Великана». Фото: предоставлены балетной труппой Ким Ок Нён Спектакль «Сад Великана». Фото: предоставлены балетной труппой Ким Ок Нён Спектакль «Сад Великана». Фото: предоставлены балетной труппой Ким Ок Нён 1 / 4

Балетная труппа Ким Ок Нён в этом году была избрана в качестве резидента культурного центра Ыльсукдо и сейчас ведет работу над постановками "Бессмертный Юн Хын Син", показ которой запланирован на октябрь этого года, и "Поэт Ким Мин Бу", которая будет впервые представлена в ноябре.

Руководитель театральной труппы Ким Ок Нён считает, что долг артиста – соединять в постановке идеи прошлых и нынешних поколений. "За время работы над спектаклем, а это около 19 лет, мы думали не только о популяризации танца и потенциального развития зрителей, а также о том, что нужно все больше и больше прикладывать усилий для создания подобных творений. Ведь среди юных зрителей уже точно были те, кто после просмотра спектакля, связал свою профессию с балетом", — говорит руководитель труппы.

Специальный корреспондент PrimaMedia Korea – Чон Сон Хён