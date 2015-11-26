Балетный спектакль «Сад Великана» показали на сцене культурного центра Ыльсукдо в Пусане

Спектакль "Сад Великана" балетной труппы Ким Ок Нён показали 5 мая на сцене культурного центра Ыльсукдо в Пусане. Постановка объединяет в себе формы балета, театра и современного танца и ей могут одновременно наслаждаться долгое время как взрослые, так и дети, сообщает ИА PrimaMedia Korea.
"Сад Великана", произведение семейной балетной постановки, которое показывается в Пусане уже на протяжении 12 лет. Балет и различные формы танца гармонично сливаются вместе и образуют завораживающее произведение, которое отличается своей сильной хореографией.
Зрители спектакля — по большей части родители с их детьми. Особенность просмотра семейных спектаклей в том, что понять смысл и оценить по достоинству постановку бывает сложно, если юные зрители быстро теряют интерес, но во время спектакля "Сад Великана", который длится чуть больше часа, зрителю невозможно оторвать взгляд от постановки.
Спектакль с неповторимой идеей получил высокие оценки и похвалу. Актеры, исполняющие роль дерева мечтаний, бабочки и души, заполняют все пространство сцены так, чтобы внимание детей было полностью приковано к ней. Впечатляет игра опытных актеров, а также диалоги, которые находят отклик у публики. Роль великана играет представитель труппы пантомимы "Панорама" Пан До Ёнг, роль управляющего домом – актер театра Со Вон О, а роль дерева мечтаний принадлежит актеру Пак Чжи У, тем самым в актерскую труппу входят признанные актеры Пусана, что дает высокий статус спектаклю.
Также в балетную труппу входят и заслуженные артисты танца. Публика щедро аплодировала сценам, которые демонстрируют великолепное мастерство танцоров, и выделяющимся соло партиям балерин и артистов балета.
Балетная труппа Ким Ок Нён в этом году была избрана в качестве резидента культурного центра Ыльсукдо и сейчас ведет работу над постановками "Бессмертный Юн Хын Син", показ которой запланирован на октябрь этого года, и "Поэт Ким Мин Бу", которая будет впервые представлена в ноябре.
Руководитель театральной труппы Ким Ок Нён считает, что долг артиста – соединять в постановке идеи прошлых и нынешних поколений. "За время работы над спектаклем, а это около 19 лет, мы думали не только о популяризации танца и потенциального развития зрителей, а также о том, что нужно все больше и больше прикладывать усилий для создания подобных творений. Ведь среди юных зрителей уже точно были те, кто после просмотра спектакля, связал свою профессию с балетом", — говорит руководитель труппы.
Специальный корреспондент PrimaMedia Korea – Чон Сон Хён