Вдохновленные Девы, новые цели Водолеев и космические Рыбы: гороскоп на 19 мая

Астрологический прогноз на воскресенье от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Многие ОВНЫ проведут насыщенный день, получат подтверждение того, что они движутся в верном направлении. Поводом к размышлению послужат отношения с родителями и другими людьми, с которыми вас разделяет значительная разница в возрасте.

ТЕЛЬЦАМ в личной жизни звезды рекомендуют проявить инициативу: в выигрыше останетесь и вы, и ваш партнер. Возможно, пришла пора подобрать новые вещи для своего гардероба, разнообразить цветовую гамму ваших нарядов, сделать упор на натуральные ткани.

У БЛИЗНЕЦОВ удачный день для составления планов, участия в коллективных мероприятиях. Проявляйте щедрость, делитесь своей энергией. Информация, полученная сегодня, сохранит актуальность в течение месяца.

РАКИ, занятия творчеством, рукоделием и цветоводством доставят вам истинное удовольствие. Есть шанс заработать, не выходя из дома. Это время богато на предложения, так что будьте готовы сделать выбор.

ЛЬВЫ, у вас этот день связан с усвоением космической энергии, обретением душевного равновесия и, прежде всего — самовыражением. Рекомендуется все делать сообща, в коллективе: это время редкого взаимопонимания, и нужно использовать его соответственно.

Многие ДЕВЫ проведут этот день за городом и получат массу удовольствия от общения с природными стихиями. Благоприятный момент для начала новых проектов, путешествий, рискованных мероприятий и творчества.

ВЕСЫ могут сейчас заработать хорошие деньги. Прибыльными во всех смыслах окажутся дела, связанные с темой путешествий. Следите за качеством пищи, ее внешним видом и запахом: еда должна доставлять сегодня радость и нести пользу организму.

СКОРПИОНЫ, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на мелочи, пока не свершите задуманного. Осмысление пройденного пути натолкнет вас на замечательные идеи по дальнейшему продвижению к успеху. Найдите вершину, к которой стремиться!

СТРЕЛЬЦАМ полезно сосредоточиться на личных целях, проанализировать события семейной жизни. Вам будет удаваться влиять на поступки и чувства других людей. Велика вероятность приятных трат.

КОЗЕРОГИ будут стремиться к получению самых изысканных удовольствий. Деньги могут прийти как результат везения. Некоторое беспокойство может вызывать психическая усталость — найдите время для полноценного отдыха.

У ВОДОЛЕЕВ наступил период, когда необходимо подвести черту под прошлыми планами и устремиться к новым целям. Энтузиазм положительно скажется и на работе, и на взаимоотношениях с близкими людьми. Хороший день для примирения, прощения обид.

У РЫБ благоприятное время для постижения эзотерических знаний и психотерапии, групповых занятий. Это день высшей, космической любви ко всему сущему, время помощи, милосердия, проявления великодушия. Люди творческих профессий будут ощущать небывалый подъем.