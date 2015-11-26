Дизайнер Шин Ха Рам выиграла главный приз на Международном конкурсе «Пигмалион» в Приморье

Ее призовая работа была выполнена из неопрена с узором, созданным на основе работ чешского художника Альфонса Мухи

Пигмалион - дефиле. Фото: ИА PrimaMedia

Кореянка Шин Ха Рам из университета Sungshin (Республика Корея) выиграла главный приз на Международном конкурсе молодых дизайнеров "Пигмалион", который проходил во Владивостоке. Конкурс состоялся в рамках недели моды Pacific University Style Week 2019, сообщает PrimaMedia Korea.

Победители были отобраны по пяти номинациям – "Бизнес-идея", "Прет-а-порте", "Авангард" и другие. В конкурсе приняли участие дизайнеры из разных стран – КНР, Японии, России и Франции. Дизайнер из Южной Кореи Шин Ха Рам заняла первое место в номинации "Бизнес-идея". Ее призовая работа была выполнена из неопрена с узором, созданным на основе работ чешского художника Альфонса Мухи и напечатанным с помощью компьютерной графики.

По словам дизайнера, у нее было сложное время, когда она не проходила даже отбор, но в итоге заняла призовое место с третьей попытки, чему очень рада. "Для того, чтобы исполнить свою мечту стать дизайнером одежды, я хочу получить разнообразный опыт", — добавила Шин Ха Рам.