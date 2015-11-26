Российские чиновники пройдут курс обучения в Южной Корее

Делегация из России будет учиться административному управлению в течение шести дней
PrimaMedia Korea
Политика 15 мая, 16:28
Флаги. Фото: ИА PrimaMedia

Высокопоставленные российские чиновники пройдут краткосрочный курс обучения в Республике Корея. За шесть дней гости из России планируют рассмотреть примеры административного управления в Стране утренней свежести. Начнут обучение они 17 мая, сообщает PrimaMedia Korea.

Основное внимание будет уделено изучению методов повышения производительности предприятий в аспекте административной системы государства. Российская делегация также планирует посетить государственную корпорацию по развитию человеческих ресурсов, смарт-фабрику и многие другие места.

Напомним, подобные курсы обучения проводятся с 2008 года. За все время обучение прошли более 120 российских госслужащих. Директор центра подготовки государственных кадров Республики Корея Ян Хян Чжа подчеркнула значимость семинара в решении вопросов, связанных с развитием российского бизнеса и инноваций в административном управлении.

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