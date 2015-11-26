Историю и уклад жизни приморских корейцев изучают в Южной Корее

В Стране утренней свежести открыли исследовательский центр по изучению корейской диаспоры в России
PrimaMedia Korea
Общество 15 мая, 16:51
Кореянка. Фото: ИА PrimaMedia

Историю и уклад жизни корейцев из Приморья изучают в Южной Корее. При университете Чонбук работает единственный в стране исследовательский центр по изучению корейской диаспоры в России. Его основал корейский ученый Юн Сан Вон, который на недавнем форуме Северо-Восточной Азии выступил с докладом на тему истории и уклада жизни корейцев в Приморье, сообщает PrimaMedia Korea.

В апреле этого года исследовательский центр по изучению корейской диаспоры в России заключил соглашение с центром изучения Северо-Восточной Азии при университете Вонгван о научном обмене и проведении совместных исследований. В ближайшее время планируется начать изучение проблемы культурного различия представителей корейской диаспоры в Северо-Восточной Азии.

Шестой научный форум Северо-Восточной Азии состоялся 14 мая. Организатором мероприятия выступил исследовательский центр Северо-Восточной Азии при университете Вонгван в рамках образовательного проекта HK и при финансовой поддержке Корейского центра исследований.

Профессор государственного университета Чонбук Юн Сан Вон изучал корейскую историю в университете Корё и там же защитил диссертацию на тему антияпонского движения российских корейцев.

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