Историю и уклад жизни приморских корейцев изучают в Южной Корее

В Стране утренней свежести открыли исследовательский центр по изучению корейской диаспоры в России

Кореянка. Фото: ИА PrimaMedia

Историю и уклад жизни корейцев из Приморья изучают в Южной Корее. При университете Чонбук работает единственный в стране исследовательский центр по изучению корейской диаспоры в России. Его основал корейский ученый Юн Сан Вон, который на недавнем форуме Северо-Восточной Азии выступил с докладом на тему истории и уклада жизни корейцев в Приморье, сообщает PrimaMedia Korea.

В апреле этого года исследовательский центр по изучению корейской диаспоры в России заключил соглашение с центром изучения Северо-Восточной Азии при университете Вонгван о научном обмене и проведении совместных исследований. В ближайшее время планируется начать изучение проблемы культурного различия представителей корейской диаспоры в Северо-Восточной Азии.

Шестой научный форум Северо-Восточной Азии состоялся 14 мая. Организатором мероприятия выступил исследовательский центр Северо-Восточной Азии при университете Вонгван в рамках образовательного проекта HK и при финансовой поддержке Корейского центра исследований.

Профессор государственного университета Чонбук Юн Сан Вон изучал корейскую историю в университете Корё и там же защитил диссертацию на тему антияпонского движения российских корейцев.