В регионы России возвращаются ясли для младенцев от двух месяцев

Женщины, оказавшиеся в сложной ситуации, смогут выйти на работу

Тематическое изображение. Фото: Валерия Кузора

В ряде российских городов с сентября этого года начнут работать ясли — группы дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Мамы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут выйти на работу.

Как пишет РГ, это будут ясли "на новый лад" с учетом всех необходимых стандартов и нужд ребенка и мамы — от мебели до питания. Решение о строительстве специальных отдельных здания для пребывания младенцев принято в рамках федеральной программы по созданию дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования еще в 2017 году.

Сообщается, что "сдать" грудничка в ясли сможет любая мама, но в первую очередь, группы для крох будут востребованы у женщин, которых обстоятельства вынуждают "досрочно" завершить декретный отпуск.

По словам замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования минпросвещения Жанны Садовниковой, сейчас детскими садами обеспечено порядка 99% населения. Однако есть регионы, где процент "охвата" гораздо ниже — это Бурятия, Крым, Дагестан и Ингушетия.

К слову, помимо яслей в сфере дошкольного образования появилось еще одно нововведение. Это консультационные центры для родителей — они есть почти в каждом регионе России. В таких центрах мамы и папы могут получить квалифицированную помощь по любым вопросам, связанным с ребенком. Услуги центров — бесплатные, "прописка" и гражданство не требуются.

Анна Кольцова