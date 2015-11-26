Астрологи указали на два мужских знака зодиака, у которых может сорваться свадьба

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Невеста. Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали у каких знаков зодиака может сорваться свадьба или вовсе не состояться. Это, прежде всего, касается мужчин, потому что они чаще всего делают предложение руки и сердца.

Какие мужчины ветрены и любвеобильны и ни за что не согласятся пойти с партнершей в ЗАГС?

Как утверждают специалисты по звездам, мужчины, родившиеся под знаком Льва очень влюбчивы. Однако чувства угасают так же быстро, как и вспыхнули. О том, чтобы завоевать такого мужчину, не может быть и речи — другое дело, если он сам захочет "поохотиться" на даму сердца. Со Львами нужна особая тактика, предостерегают астрологи, нужно быть рядом и одновременно все время ускользать. Если как следует раззадорить Льва — велик шанс, что он сам потащит избранницу в ЗАГС.

Близнецы влюбляются очень часто и каждый раз уверены, что это навсегда. Но вот беда — Близнецы и сами обманываются и вводят в заблуждение свою партнершу. Про таких говорят "Любит искренне, но максимум две недели". Лучшее, что можно сделать с мужчинами-Близнецами — это держаться от них подальше, говорят астрологи, но если сильно "приспичило", то и этих представителей зодиакального круга можно "приручить". Чтобы влюбить в себя Близнецов с ним надо подружиться, советуют астрологи, причем дружба должна быть крепкой и настоящей. Тогда есть шанс, что через год-другой этот мужчина разглядит в вас свою половинку.

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