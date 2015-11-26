Сезон пикников с "Фреш 25"

Приморцы найдут в сети супермаркетов мясо и мясные изделия на любой вкус

Шашлык. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Наступила долгожданная пора, когда после рабочей недели можно провести время на природе, подышать свежим воздухом, зарядится энергией! И, конечно же, многие проводят это время на пикниках. Компания "Фреш 25" подготовилась к "сезону гриля" и уже сегодня готова предложить охлажденные полуфабрикаты для ваших поездок. Вам не придется тратить время на приготовление мяса, мы это уже сделали за вас.

Любителей шашлыков порадует нежнейший шашлык из свинины, это одно из любимых лакомств отдыхающих. При правильном приготовлении, он получается очень сочным и нежным. Пикантный вкус и аромат гарантирует специально подобранный букет специй. И как же шашлык без соуса? Ведь с соусами даже самое вкусное блюдо заиграет новыми красками. К готовому мясу мы предлагаем оригинальный соус с лесной брусникой "Костровок", тем более, что до 28 мая он продается по специальной цене.

Если с вами едут дети, то для них хорошо взять колбаски и купаты и поджарить их на гриле, они имеют великолепный вкус и аромат, а зажаристая корочка особенно любима детьми. Эти полуфабрикаты прекрасно экономят время по причине их быстрого приготовления и, в тоже время, являются сытными.



Колбаски. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Помимо этого, для гриля мы можем предложить ребрышки свиные, бифштексы и люля-кебаб.

А для тех, кто следит за фигурой и предпочитает легкую пищу, "Фреш 25" предлагает мясо птицы и рыбу. В нашем ассортименте вы найдете шашлыки из курицы и индейки, куриные колбаски (одно из наиболее полюбившихся покупателями предложений), шашлык из красной рыбы, рыба в фольге и купаты из кальмара.

Ко всем этим блюдам можно подать разнообразные овощи и зелень.

Хотим также напомнить, что в магазине "Фреш 25" по адресу: г. Владивосток, ул. А. Щетининой, 21, скидка — 30% на продукцию собственного производства при покупке с 21.00 до 08.00.



Акция. Фото: предоставлено "Фреш 25"

И, несомненно, один из главных компонентов отличного отдыха — это душевная компания и ваше хорошее настроение! Отличных вам выходных!