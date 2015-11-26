Во Владивостоке из-за ремонта отключат самый крупный фонтан города

Рабочие собираются восстановить уникальный мозаичный фасад объекта на набережной Спортивной гавани
Общество 16:03
Фонтан. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Центральный фонтан на набережной Спортивной гавани во Владивостоке будет отключён для ремонта в понедельник, 20 мая. В ходе работ будет восстановлен уникальный мозаичный фасад объекта. Компания-подрядчик планирует завершить работы до конца мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Фонтан на набережной Спортивной гавани – самый крупный фонтан города. Его диаметр составляет 21 метр, а главная струя достигает высоты в 20 метров. Фонтан установили в 1985 году к 125-летию Владивостока. Какое-то время он работал, но потом был заброшен. Его восстановление началось в 2011 году.

В 2013 году фонтан был украшен уникальной мозаикой, выполненной в морской тематике. Заказчиком работ стала администрация Владивостока, автор эскиза и создатель мозаики – художник и дизайнер Владимир Зеленев, подрядчик – мастерская монументального искусства "33+1". Предварительно вся мозаика отдельными панно была набрана в мастерских Владивостокского художественного училища. Затем по специальной технологии мозаичная картина прикреплена на тщательно подготовленную поверхность фонтана.

За время эксплуатации художественная облицовка существенно пострадала. Как отмечают специалисты, на целостность фонтанных фасадов влияет целый ряд факторов. Во-первых, это влага, а во-вторых, физическое воздействие – на фонтаны регулярно пытаются залезть для красивого фото, ставят детей, всё это негативно влияет на их вид.

Напомним, традиционно городские фонтаны начинают радовать жителей и гостей города 1 мая. Но ежегодно перед запуском на них проводят профилактический ремонт. Фонтанные чаши очищают от скопившейся за зиму грязи и отслоившейся краски и покрывают специальной гидроизолирующей краской. Всего же в городе работают пять фонтанов на "владивостокском Арбате", а также плавающий фонтан и водопад с шестью каскадами на Университетской набережной вновь заиграют струями воды. Все эти объекты обслуживают специалисты "Владивостокского предприятия электрических сетей".

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