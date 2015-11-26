Еще никому не удавалось набрать 15 баллов в этом ТЕСТЕ на знание 90-х

Сможешь ли ты ответить без подсказок на вопросы о Ельцине, "Киндер сюрпризе" и "Санта Барбаре"

90-е. Фото: smtimes.ru

Говоря о России в 90-е годы XX века, часто самопроизвольно мы используем такие эпитеты, как "бандитская", "лихая", "опасная", но, если подумать, все-таки это время нельзя назвать таким уж плохим. Хотя бы потому, что сейчас для нас оно – это неотъемлемая часть нашего детства, юношества или зрелости. Время весельчака Бориса Ельцина, порошкового лимонада, жвачек со вкладышами и российской попсы из всех динамиков — по 90-м годам ностальгируют многие. Предлагаем вам вспомнить самые ключевые моменты, интересные факты из прошлого и поностальгировать, пройдя тест PrimaMedia.

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