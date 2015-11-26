Писатель Андрей Геласимов пригласил приморцев к участию в литературном сборнике "Ковчег"

На творческой встрече в Доме офицеров гость "ЛиТРа" рассказал о своей работе над романом про экспедицию Невельского и не только

Писатель Андрей Геласимов. Фото: ИА PrimaMedia

Писатель Андрей Геласимов в рамках фестиваля "ЛиТР" накануне, 18 мая, провел творческую встречу с читателями на площадке Дома офицеров флота во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Основной темой разговора стал будущий исторический роман об освоении Дальнего Востока, над которым сейчас работает автор.

Однако начал беседу Андрей Геласимов с другого, рассказав собравшимся о возможности опубликоваться для тех, кто пробует силы в литературном творчестве. Такую возможность всем способным авторам дает литературный сборник "Ковчег", составителем которого является Геласимов, а технические условия обеспечивает издательский дом "Городец".



Писатель Андрей Геласимов. Фото: ИА PrimaMedia

— Мы собираем русскоязычные тексты не только со всей России, но и из других стран – везде есть пишущие люди, но не все знают, как опубликоваться. В большие издательства пробиться непросто – они, как правило, ориентируются на писателей с именем. А мы готовы рассматривать всех – так что, если есть у вас друзья, пишущие рассказы, повести, романы на любую тему, то расскажите им, пусть присылают свои работы в "Ковчег". Мы рассмотрим, если работа стоящая, заключим с автором договор и даже выплатим гонорар, пусть небольшой, но все же, — объяснил участник "ЛиТРа".

— А стихи присылать можно? – задали вопрос из зала.

На это Геласимов ответил утвердительно, пояснив, что стихи издавать невыгодно с коммерческой точки зрения, но меценаты проекта "Ковчег" не ставят составителю задачу зарабатывать на продаже сборников, поэтому для поэтов вход не закрыт. Одновременно писатель отметил, что произведения в жанре постмодернизма считает не особенно интересными, отдавая предпочтения "просто человеческим голосам".



На творческой встрече в Доме офицеров гость "ЛиТРа" рассказал о своей работе над романом. Фото: ИА PrimaMedia

После вступления разговор пошел предметно о романе, посвященном истории освоения Дальнего Востока.

— Геннадий Иванович Невельской и его экспедиция 1850 года сыграли огромную роль в освоении Дальнего Востока России. Я написал роман "Роза ветров", в котором рассказывается о предпосылках этого похода. Закончил на том периоде, когда Невельской возвращается в Аян из похода на Сахалин и к устью Амура, выяснив, что оно судоходно, а Татарский пролив – это не залив, а значит, Сахалин – остров. На этом месте я поставил точку и занялся другим романом. Но после него я буду писать второй том об Амурской экспедиции и людях, имена которых нанесены на географические карты, — рассказал Андрей Геласимов.



На творческой встрече в Доме офицеров гость "ЛиТРа" рассказал о своей работе над романом. Фото: ИА PrimaMedia

Писатель перечислил книги и исторические исследования, на которые опирается в своей работе. В первую очередь он привел труды дальневосточного писателя Николая Задорнова, памятник которому установлен на набережной Амура в Хабаровске. По собственному признанию Геласимова, импульсом для написания романа стало ощущение нехватки обобщений в разрозненных исторических данных. Именно поиск причин снаряжения экспедиции побудил писателя взяться за новую книгу. В ходе творческой встречи Андрей Геласимов рассказал множество любопытных подробностей об открытиях, совершенных в процессе работы над романом.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.