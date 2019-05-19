Стихия бушует во Владивостоке: пробки, лужи и поваленные деревья

Как и обещали синоптики, 20 мая на город обрушились дожди с сильным ветром
Общество 09:42
Лужа. Фото: ИА PrimaMedia

Циклон, накрывший Приморье, в ночь на 20 мая принес во Владивосток немало проблем. Город из-за дождя встал в километровые пробки, сильный ветер повалил деревья, а улицы превратились в небольшие реки, сообщает ИА PrimaMedia.

Горожане в соцсетях сообщают сразу о нескольких поваленных деревьях. В частности, одна полоса занята деревом в районе Столетия, 30. Упало дерево по пути на Угольную, во дворе дома на Надибаидзе и Уборевича, а также на выезде у трассе с "Фетисов Арены".

Из-за разгула стихии таксисты повышают тарифы, на дорогах возникли многокилометровые пробки. Дождь и туман также спровоцировали несколько ДТП.

Отметим, что днем ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что ливни продолжат идти в крае на протяжении дня, а затем циклон уйдет из Приморья, в некоторых районах возможны грозы. Возможны резкие подъемы уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест – Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

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