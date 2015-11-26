Во Владивостоке грузовик оборвал провода троллейбусной сети. Движение на Русской перекрыто

Специалисты оперативно устраняют последствия ДТП
#Удар стихии
Общество 10:19
Троллейбус во Владивостоке. Фото: vlc.ru
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Во Владивостоке ликвидируют последствия обрыва троллейбусной контактной сети. Специалисты ОАО "Электрический транспорт" устраняют последствия ДТП, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службой мэрии.

Сегодня в 9 часов утра на улице Русской по направлению в сторону остановки "Багратиона" контейнеровоз оборвал провод воздушной контактной сети для подачи электроэнергии в троллейбус. По этой причине движение троллейбусов во Владивостока временно приостановлено.

"К сожалению, выяснить, что за машина оборвала провод и сделала невозможным движение троллейбусов, пока не удалось. Сейчас все силы брошены на ликвидацию обрыва провода.Планируем сделать это в ближайшее время", — рассказала директор ОАО "Электрический транспорт" Лилия Козлова.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, за исключением троллейбусов наземный общественный транспорт Владивостока работает в обычном режиме несмотря на непогоду. На маршрутах в эти минуты находится 552 автобуса (497 коммерческих и 54 муниципального предприятия "ВПОПАТ-1"), 12 трамваев, фуникулер.

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