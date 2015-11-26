Константин Богданенко: Молодежь – вне конкуренции в ключевых сферах развития Приморья

Вице-губернатор края – о том, как студентам и старшеклассникам "взлететь над ситуацией" и создать в регионе экосистему для самореализации
Общество 11:07
Константин Богданенко. Фото: ИА PrimaMedia

Приоритетные направления развития экономики Приморья открывают огромные возможности перед студентами краевых вузов и колледжей, уверен вице-губернатор края Константин Богданенко. Региональные власти, институты развития и бизнес-сообщество региона готовы вместе с активной молодежью создавать необходимую для самореализации экосистему и современную инфраструктуру, сообщил заместитель главы Приморья участникам регионального этапа общероссийского проекта "Кадры будущего для регионов".

Напомним, что 18 мая Константин Богданенко, курирующий в АПК разработку и реализацию стратегии региона, принял участие в дискуссии о приоритетных направлениях развития края. Мероприятие прошло в рамках стартовавшей в Приморье федеральной программы "Кадры будущего для регионов", в рамках которой 60 студентов вузов и средне-профессиональных учебных заведений региона готовятся стать лидерами проектов старшеклассников в ключевых направлениях региональной экономики, каких как транспорт и логистика, машиностроение и судоремонт, рыбная промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сервис и туризм, строительство и умный город, экология и марикультура.

Основной темой, которую вице-губернатор обсудил с аудиторией, стал непростой для многих приморских старшеклассников и студентов вопрос: оставаться ли учиться и работать в крае — или же искать место для самореализации за пределами региона?

— Мир изменился, и сейчас очень сложно предугадать, что будет в экономике, в бизнесе, на рынке труда через 10 лет. И все "наработки" прошлого в этом – устарели и мало чего стоят. В этом сложность, – обратился Константин Богданенко к аудитории. — Нужно начинать мыслить по-другому и по-другому начать действовать. И у нас есть ощущение, что мы сможем вместе нащупать какое-то решение.

Спикер напомнил, что в Приморском крае есть несколько стратегически важных направлений, именно для работы по которым власти региона, институты развития Дальнего Востока и бизнес-сообщество нуждаются в современном взгляде и активности молодежи.

— Вы знаете, что одна из главных проблем Приморского края и вообще Дальнего Востока – здесь просто все еще мало людей. Да, с одной стороны – это проблема, но с другой – огромная возможность для вас, поскольку это дает возможность для настоящей самореализации. Кроме того, определенная нехватка людских ресурсов просто толкает нас к массовому и повсеместному использованию информационных технологий, а здесь молодежь – вне конкуренции, — рассказал Богданенко.

Для того, чтобы молодые люди края смогли увидеть Приморье таким, каким оно видится в масштабах не только России, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, вице-губернатор пригласил участников школы тьюторов принять участие в качестве волонтеров в предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме. Также спикер напомнил, что в ДВФУ уже запущен проект технопарка "Остров Русский", где будут применены лучшие практики центра Сколково для создания инновационной среды и снятия административных барьеров, с которыми могут столкнуться регионе молодые ученые и изобретатели, уже работающие в Приморье.

— Да, любое дело всегда встречает на своем пути препятствия, это очевидно. Наша задача – сделать так, чтобы у наших ученых и изобретателей не возникало вопросов, где реализовывать свой проект – за рубежом или же здесь, в Приморье. Когда ты один, действительно, иногда хочется все бросить. А когда нас много, мы способны создать здесь необходимую экосистему, — отметил Богданенко.

По мнению спикера, молодым людям, для которых важна самореализация и личностный рост, очень важно научиться беспристрастно и объективно относиться к сложностям и проблемам, существующим в нашем регионе, научиться "взлетать над ситуацией" и искать пути и способы ответить на вызовы.

От ИА PrimaMedia напомним, что первый этап программы "Кадры будущего в регионе" — школа тьюторов (то есть наставников, лидеров проектов) – проходил в Приморье 17-19 мая на базе ДВФУ с участием федеральных тренеров Агентства стратегических инициатив (АСИ), представителей "экономического" блока администрации ПК и бизнес-объединений. В марте же 2020 года состоится марафон проектов, и лучшая проектная команда совместно со своим наставником отправятся на форум "Наставник" в Москву. При этом набор школьников в проект "Кадры будущего" еще продолжается. Ребята в возрасте от 14-ти до 17 лет могут зарегистрироваться для участия в проекте до 1 июня на сайте www.kadrypk.ru. Им предлагается заполнить анкету, направить резюме с перечислением своих достижений и описанием сферы своих интересов, а также приложить сканы оценок за первую и вторую четверть. После этого соискатели получат практическое задание, выполняя которое, они должны предложить собственное видение решения проблемы в одной из выбранных отраслей экономики или производства. В настоящее время организаторы получили уже более 350 заявок.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Приморье первым из субъектов РФ запустило программу "Кадры будущего для регионов"

Администрация Приморского края ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет Богданенко Константин Сергеевич молодежь рынок труда

Приморье первым из субъектов РФ запустило программу "Кадры будущего для регионов"

09:15

Великолепного Павла Васильева вспомнили на ЛиТР-2019

19 мая, 17:36
МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia