Константин Богданенко: Молодежь – вне конкуренции в ключевых сферах развития Приморья

Вице-губернатор края – о том, как студентам и старшеклассникам "взлететь над ситуацией" и создать в регионе экосистему для самореализации

Константин Богданенко. Фото: ИА PrimaMedia

Приоритетные направления развития экономики Приморья открывают огромные возможности перед студентами краевых вузов и колледжей, уверен вице-губернатор края Константин Богданенко. Региональные власти, институты развития и бизнес-сообщество региона готовы вместе с активной молодежью создавать необходимую для самореализации экосистему и современную инфраструктуру, сообщил заместитель главы Приморья участникам регионального этапа общероссийского проекта "Кадры будущего для регионов".

Напомним, что 18 мая Константин Богданенко, курирующий в АПК разработку и реализацию стратегии региона, принял участие в дискуссии о приоритетных направлениях развития края. Мероприятие прошло в рамках стартовавшей в Приморье федеральной программы "Кадры будущего для регионов", в рамках которой 60 студентов вузов и средне-профессиональных учебных заведений региона готовятся стать лидерами проектов старшеклассников в ключевых направлениях региональной экономики, каких как транспорт и логистика, машиностроение и судоремонт, рыбная промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сервис и туризм, строительство и умный город, экология и марикультура.

Основной темой, которую вице-губернатор обсудил с аудиторией, стал непростой для многих приморских старшеклассников и студентов вопрос: оставаться ли учиться и работать в крае — или же искать место для самореализации за пределами региона?

— Мир изменился, и сейчас очень сложно предугадать, что будет в экономике, в бизнесе, на рынке труда через 10 лет. И все "наработки" прошлого в этом – устарели и мало чего стоят. В этом сложность, – обратился Константин Богданенко к аудитории. — Нужно начинать мыслить по-другому и по-другому начать действовать. И у нас есть ощущение, что мы сможем вместе нащупать какое-то решение.

Спикер напомнил, что в Приморском крае есть несколько стратегически важных направлений, именно для работы по которым власти региона, институты развития Дальнего Востока и бизнес-сообщество нуждаются в современном взгляде и активности молодежи.

— Вы знаете, что одна из главных проблем Приморского края и вообще Дальнего Востока – здесь просто все еще мало людей. Да, с одной стороны – это проблема, но с другой – огромная возможность для вас, поскольку это дает возможность для настоящей самореализации. Кроме того, определенная нехватка людских ресурсов просто толкает нас к массовому и повсеместному использованию информационных технологий, а здесь молодежь – вне конкуренции, — рассказал Богданенко.

Для того, чтобы молодые люди края смогли увидеть Приморье таким, каким оно видится в масштабах не только России, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, вице-губернатор пригласил участников школы тьюторов принять участие в качестве волонтеров в предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме. Также спикер напомнил, что в ДВФУ уже запущен проект технопарка "Остров Русский", где будут применены лучшие практики центра Сколково для создания инновационной среды и снятия административных барьеров, с которыми могут столкнуться регионе молодые ученые и изобретатели, уже работающие в Приморье.

— Да, любое дело всегда встречает на своем пути препятствия, это очевидно. Наша задача – сделать так, чтобы у наших ученых и изобретателей не возникало вопросов, где реализовывать свой проект – за рубежом или же здесь, в Приморье. Когда ты один, действительно, иногда хочется все бросить. А когда нас много, мы способны создать здесь необходимую экосистему, — отметил Богданенко.

По мнению спикера, молодым людям, для которых важна самореализация и личностный рост, очень важно научиться беспристрастно и объективно относиться к сложностям и проблемам, существующим в нашем регионе, научиться "взлетать над ситуацией" и искать пути и способы ответить на вызовы.

От ИА PrimaMedia напомним, что первый этап программы "Кадры будущего в регионе" — школа тьюторов (то есть наставников, лидеров проектов) – проходил в Приморье 17-19 мая на базе ДВФУ с участием федеральных тренеров Агентства стратегических инициатив (АСИ), представителей "экономического" блока администрации ПК и бизнес-объединений. В марте же 2020 года состоится марафон проектов, и лучшая проектная команда совместно со своим наставником отправятся на форум "Наставник" в Москву. При этом набор школьников в проект "Кадры будущего" еще продолжается. Ребята в возрасте от 14-ти до 17 лет могут зарегистрироваться для участия в проекте до 1 июня на сайте www.kadrypk.ru. Им предлагается заполнить анкету, направить резюме с перечислением своих достижений и описанием сферы своих интересов, а также приложить сканы оценок за первую и вторую четверть. После этого соискатели получат практическое задание, выполняя которое, они должны предложить собственное видение решения проблемы в одной из выбранных отраслей экономики или производства. В настоящее время организаторы получили уже более 350 заявок.