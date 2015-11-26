Природа наносит повторный удар: Борис Кубай предупредил о скором возвращении непогоды

Главный синоптик региона рассказал, как циклон пройдет по Приморью и когда вернется с новой силой

Стихия наносит повторный удар: Борис Кубай предупредил о скором возвращении непогоды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Начальник Примгидромета Борис Кубай прокомментировал бушующую во Владивостоке стихию и дал неутешительный прогноз на эту неделю: лето в край совсем не торопится, а дожди носят "пятнистый" характер, сообщает ИА PrimaMedia.

Нынешний май в Приморье — не совсем типичный, считают в Примгидромете.

— Он как бы опередил свой обычный график на 2 – 3 недели. Это связано с более ранней сменой типа атмосферной циркуляции с зонального на меридиональный в тропосфере над территорией Сибири и Дальнего Востока. Опережая сезон, над этой территорией стали образовываться мощные, крупномасштабные барические гребни и барические ложбины, обуславливая поочередную смену направления перемещения воздушных масс: то с севера на юг, то с юга на север. В результате необычно рано на территорию провинции Цзилинь (КНР) стала нагнетаться субтропическая и даже тропическая воздушная масса. Там дневная температура воздуха порой достигает +40 °С. Такое соседство очень настораживает наших синоптиков, оно означает, что нынешний обостренный и дождливый атмосферный фронт может быть далеко не единственным в этом мае, — говорит Борис Кубай.

В течение 21 – 23 мая над территорией Приморья будут проходить вторичные атмосферные фронты с остаточными кратковременными дождями. Во Владивостоке осадков не ожидается до 27 мая. В понедельник, 27 мая, не исключено повторение дождей.

— Циклон, который вышел с районов Харбина, безусловно, сыграл важную погодообразующую роль, охватив своей циркуляцией не только северо-восточный Китай, но и Приморский край, и Хабаровский край, и Амурскую область, и остров Сахалин. Образовав барическую ложбину и "вложив" в нее обостряющийся атмосферный фронт и вращая ее вокруг своей оси против часовой стрелки, циклон "организовал" дожди различной интенсивности и усиление южного, юго-восточного ветра до штормовых значений, — приводит слова Кубая сайт Примпогода.ру.

Но в одиночку обеспечить интенсивные дожди и штормовой ветер он бы не смог. Ему активно "помогали" два антициклона – с востока путь на запад ему блокировал тихоокеанский антициклон, а с запада и юго-запада – "сибирский" антициклон. Первый из них нагнетал на Японское море холодный воздух и усиливал барические градиенты, а второй направлял на Японское море, в "подбрюшье" циклону, теплую и влажную воздушную массу с территории центрального Китая и создавал все условия для обострения атмосферного фронта.

Этот фронт, поддаваясь циркуляции циклона, смещается с юга на север и с запада на восток. По мере его смещения зона основных дождей в первой половине дня 20 мая покинет юго-западные и западные районы и город Владивосток и перекочует в сторону Находки – Лазо и далее – на Сахалин. На остальной территории Приморья осадки будут носить "пятнистый" характер, — считает Борис Кубай.

Специалист отмечает, что за прошедшую ночь с 19 на 20 мая больше всего осадков выпало во Владивостоке – 41 мм, а на Садгороде еще больше – 53 мм. В Артеме – 18 мм, в Октябрьском районе – 24 мм, в Пограничном – 15 мм, в Ханкайском районе – 23 мм, в Хасанском районе – от 8 до 25 мм, в Находке – 20 мм, в Партизанске – 15 мм. В Спасском, Уссурийском, Черниговском, Чугуевском, Анучинском, Яковлевском районах выпало от 0.1 мм до 8 мм. В северных районах Приморья дождя не наблюдалось.