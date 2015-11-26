Бригады энергетиков устраняют обрывы электропередач

ЛЭП. Фото: ИА PrimaMedia

Часть городов в Приморье осталась без света из-за мощного циклона. Бригады энергетиков устраняют обрывы электропередач, вызванных непогодой, в районах Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службы администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, отключения света фиксировались в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Лазовском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском и Надеждинском районах.

"Основные причины отключений – обрывы, перехлесты проводов. Устранение аварий осложняется сильным ветром и дождем", – уточнили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что в случае каких-либо аварийных ситуаций жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер.

Телефоны диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморского края можно посмотретьздесь. Телефон Единой службы спасения – 112.