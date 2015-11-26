Синоптики рассказали, когда во Владивостоке закончится дождь

Осадки начнут ослабевать ближе к обеду

Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Сильный дождь, который начался сегодня ночью во Владивостоке, начнет ослабевать к 11.00, и полностью должен прекратиться к 13 — 15 часам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Ветер тоже ослабеет к полудню. Если сейчас его порывы достигают 25-27 метров в секунду, то после 11.00 ветер станет дуть с силой 13-18 метров в секунду.

По краю наиболее активно осадки пройдут на юго-востоке. К вечеру циклон уйдет в Татарский пролив, и дожди постепенно прекратятся.

По данным МЧС, максимальное количество осадков на текущее время выпало в Хасанском муниципальном районе – 25 мм и Владивостокском городском округе – 41 мм. Циклон сейчас находится в южной половине края и далее смещается вдоль побережья на северо-восток.

Для ликвидации возможных аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ сформировано 746 ремонтно-восстановительных бригад.